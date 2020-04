Le RFD souhaite que le gouvernement prenne des mesures rapides pour aider les citoyens

RFD : Communiqué de presse

Me Yacoub Diallo, vice-président du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) a reçu, cet après-midi, un appel du président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Les deux responsables ont discuté d’un certain nombre de sujets, notamment des efforts que les autorités déploient actuellement pour lutter contre la propagation du virus Corona et des mesures auxquelles aspire le citoyen pour en atténuer les effets et lui assurer une vie décente.

La question des citoyens bloqués aux postes frontaliers a été aussi abordée.

L’entretien a porté également sur l’importance de l’unité nationale et le nécessaire renforcement du front intérieur, en pareilles circonstances.

Me Yacoub Diallo a exprimé l’appréciation du RFD et son soutien à tous les efforts déployés pour prévenir la propagation du virus Corona.

Il a souhaité que le gouvernement prenne des mesures rapides pour aider les citoyens, en particulier les couches vulnérables.

Il a également suggéré qu’une assistance soit apportée aux agriculteurs nationaux afin de subvenir aux besoin du marché intérieur en légumes, après la fermeture des frontières avec le Maroc et le Sénégal.

Le vice-président du RFD a, par ailleurs, exprimé la pleine disponibilité du parti à s’engager dans toute action à même de servir la nation, dans la situation délicate que traverse actuellement le monde entier.

Nouakchott, 1er Chaabane 1441 – 25 mars 2020

Le Département de la Communication du RFD

Partager : Twitter

Facebook