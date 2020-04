La coordination des centrales syndicales offre un don alimentaire aux employés à faible revenu

La coordination des centrales syndicales de Mauritanie a fait don, vendredi à Nouakchott, d’une assistance alimentaire (riz, sucre, pâtes alimentaires, lait et d’huile à table) à 1404 employés à faible revenu et membres de ses formations syndicales, afin de surmonter les difficultés sociales engendrées par les dispositions préventives de la pandémie de coronavirus.



Le don a été distribué, lors d’une cérémonie, supervisée par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l’Administration, Dr. Camara Saloum Mohamed.



Ce dernier a salué ce geste de la coordination des centrales syndicales, qui s’inscrit en droite ligne dans les orientations du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, appelant à la conjugaison des efforts pour vaincre la pandémie de COVID-19.



De son côté, la présidente de la coordination des centrales syndicales de Mauritanie, Mme Khadijetou Diallo, a salué la présence du ministre à cette cérémonie, présence qui illustre à ses yeux, l’intérêt qu’accorde le gouvernement à la contribution des centrales syndicales à la lutte contre la pandémie.



Elle a ajouté que le contexte actuel, celui de crises et de catastrophes sans précèdent, exige la conjugaison des efforts et la solidarité de tous les peuples, et que le peuple mauritanien représente un exemple dans le domaine. Il a noté que le gouvernement a fait preuve sagesse et de perspicacité en s’engageant, très tôt, dans des mesures prises par anticipation contre le coronavirus.



Mme Diallo a, enfin, fait remarquer que les effets économiques et sociaux de la pandémie touchent tous les pays, et que la classe ouvrière, compte-tenu de son sens de responsabilité en cette période exceptionnelle, est la plus exposée aux conséquences sociales de la maladie.



La cérémonie de distribution s’est déroulée en présence du wali de Nouakchott Ouest et du Président de l’Union nationale du Patronat mauritanien, MM. Mahi Ould Hamed et Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed.

Partager : Twitter

Facebook