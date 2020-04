La date du ramadan 2020 au Maroc est connue

Selon les calculs de l’astronome marocain, Abdelaziz Kharbouch Al Ifrani, le mois du ramadan démarre le 25 avril au Maroc.

Les Marocains jeûneront pendant 29 jours, a précisé à Morocco World News, cet astronome dont les calculs sont crédibles. L’astronome marocain a annoncé le 15 avril dernier, que le mois du ramadan démarrera le 25 avril.

Selon le spécialiste en astronomie, la conjonction du soleil et de la lune aura lieu le 23 avril à 2 h 26 GMT +1, le fuseau horaire du Maroc. « Chaque fois que la période entre la conjonction [entre le croissant de lune et le soleil] et le temps pour évaluer est courte, la possibilité d’observer sera peu probable ». D’après d’Al Ifrani, les observateurs ne pourront pas voir le croissant de lune à l’œil nu à sa hauteur projetée.

Pour sa part, Hicham El Aissaoui, un autre astronome marocain a déclaré que les Marocains jeûneront pendant 29 jours tandis que les Saoudiens jeûneront pendant 30 jours. À en croire l’astronome, l’Aïd El Fitr aura lieu le 24 mai au Maroc. Cette année, les Marocains célébreront la fête le même jour que les Saoudiens, a ajouté El Aissaoui.

