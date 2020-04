Le chef du renseignement extérieur out : un autre élément de Bouazza tombe

Par Mohamed K. – Le patron de la Direction de la documentation et de la sécurité extérieure vient d’être limogé, a appris Algeriepatriotique de sources sûres. Avec l’éviction du colonel Remli, c’est tout le réseau de la Défense antiaérienne du territoire (DAT), chapeauté par le général Amar Amrani, qui est démantelé.

Le limogeage du patron du renseignement extérieur intervient quelques heures à peine après celui du directeur de la sécurité intérieure, le général Wassini Bouazza, qui l’a nommé à ce poste par esprit de corps et par

souci de créer un clan au sein des services spéciaux pour pouvoir avoir la mainmise sur tous les autres secteurs civils et militaires. Le général Wassini Bouazza avait réussi à s’imposer comme l’homme de l’ombre qui manipulait de nombreuses institutions par l’intimidation et la menace.

Le colonel Remli a été remplacé par le général Youcef Bouzit qui reprend ainsi sa fonction à la tête du renseignement extérieur. Son retour coïncide avec celui de Sid-Ali Ould Zemirli, rappelé pour diriger la Direction centrale de la sécurité de l’armée, poste qu’il a occupé un court moment avant d’en être éloigné par Gaïd-Salah sur instigation du même Wassini Bouazza pour placer son homme de confiance.

Le retour de Sid-Ali Ould Zemirli a été suivi immédiatement par le démantèlement par ses services du réseau mafieux mis en place par Wassini Bouazza. Tous les collaborateurs de ce dernier ont été arrêtés et sont interrogés sur les abus de pouvoir commis durant le règne despotique de l’ex-protégé de l’ancien chef d’état-major de l’armée. Avec la désignation du général Abdelghani Rachedi à la tête de la DGSI et le retour des anciens responsables à la tête des structures sécuritaires sensibles, Tebboune et Chengriha s’emploient à réhabiliter les services des renseignements en en confiant la direction à des professionnels qui y ont fait toute leur carrière et qui sont donc plus aptes à les diriger.

Nous y reviendrons.

M. K.

