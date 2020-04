Le ministre de la Fonction publique supervise la distribution d’une aide aux familles des centrales syndicales

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l’Administration, Dr. Camara Saloum Mohamed a supervisé, vendredi à Nouakchott, la distribution d’une aide du département aux familles des centrales syndicales.



Le ministre a affirmé qu’il a supervisé lui-même la distribution, constituée de produits alimentaires et de stérilisation, pour s’assurer de son équité. Il a ajouté, que sur instruction du Président de la République, l’action de son département vise à mettre les travailleurs et leurs familles dans des

conditions leur permettant de faire face aux conséquences des mesures prises pour empêcher la propagation du COVID-19. Dr Camara Saloum Mohamed a appelé les travailleurs à plus de vigilance et à l’application des règles d’hygiène.



De son côté, la porte-parole des centrales syndicales, Mme Khadijetou Diallo a salué l’assistance du ministère qui intervient au moment où la main d’œuvre commence à subir les effets de la pandémie. Elle a souligné que la situation actuelle exige la conjugaison des efforts de tous pour vaincre le coronavirus.





