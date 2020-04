Nouveau centre d’hébergement pour femmes victimes de violence avec l’appui de l’UNFPA-Tunisie

Un centre d’hébergement pour les femmes victimes de violence sera mis en place par le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées avec l’appui technique et financier du fonds des nations unis pour la population-Tunisie (UNFPA) .

L’UNFPA a souligné dans un communiqué publié vendredi, que ce nouveau centre d’hébergement comprend 10 espaces de confinement pour les femmes victimes de violence pour une période de 14 jours, comme mesure de prévention contre le Covid 19.

Après cette période ces femmes seront admises dans l’un des centres d’hébergement de femmes victimes de violence.

La création de ce centre avec l’appui de l’UNFPA a été décidée suite à la recrudescence de la violences contre les femmes en Tunisie depuis le début du couvre- feu et du confinement sanitaire et vise a prévenir la transmission du Covid 19 et à mettre en œuvre le programme de coopération pour la promotion de l’égalité entre les deux sexes, lit-on dans le communiqué .

L’UNFPA-Tunisie réitère son engagement pour la protection des droits des femmes et des filles contre la violence et l’amélioration de leur accès aux services vitaux tout en garantissant leur sécurité et leur santé.

Source : directinfo

SourceURL:https://tounesnanews.com/2020/04/17/nouveau-centre-dhebergement-pour-femmes-victimes-de-violence-avec-lappui-de-lunfpa-tunisie/

Partager : Twitter

Facebook