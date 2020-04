Afrique, Covid-19 et les îles Canaries

La pandémie de Covid-19 est déjà entrée sur le continent africain et les analystes prédisent qu’elle va se propager, même s’il est vrai qu’il existe des pays où l’existence des infections est très limitée, probablement parce que des mesures préventives ont été prises avant les autres endroits. Il est difficile de déterminer si, pour cette raison, le virus se contiendrait, il faudrait attendre de savoir quelle est l’évolution dans les semaines à venir. En ce qui concerne la région géographique proche des îles Canaries, dans les pays avec lesquels les îles Canaries ont les relations économiques les plus élevées, la Mauritanie, le Cap-Vert et la Gambie, ils n’ont pratiquement aucun cas (7, 11 et 9 cas respectivement, qui sont également restés constants au cours des deux dernières semaines) .

Au Sénégal, le nombre est passé de 200 cas à 314 la semaine dernière. Et le Maroc, un pays de 36 millions d’habitants, a un certain nombre d’infections similaires aux îles Canaries, 2 024.

Espérons que ces données invitent à l’optimisme. Si les îles Canaries parviennent à contrôler le virus avant le reste de l’Espagne, et si les pays africains susmentionnés poursuivent cette tendance, nous pourrions parler d’une zone géographique avec peu de présence du virus, ce qui pourrait nous aider à reprendre et à renforcer nos relations.

Les raisons pour lesquelles il y avait une faible présence de covid-19 dans ces pays pourraient être liées au fait qu’ils ont adopté des mesures de protection depuis qu’ils ont commencé à voir ce qui se passait en Italie et en Espagne, également stimulé par l’expérience d’avoir vécu l’épidémie d’ Ebola en 2014. Le fait qu’il s’agisse de pays à population éminemment jeune est également un facteur d’influence (le taux de guérison au Sénégal est de 60% aux tout premiers stades de la présence du virus, ce qui pourrait parler de cet impact moindre sur jeunes). À cela, on pourrait ajouter que le temps chaud réduit théoriquement le risque de propagation.

En revanche, sur le continent, l’existence de systèmes de santé publique faibles est observée avec inquiétude, ainsi que les difficultés à maintenir la distance, notamment dans les villes, où les familles nombreuses partagent le même logement, et dans une société où l’économie Informel, à la recherche de la vie tous les jours dans la rue, est une réalité pour beaucoup de gens. La présence du virus dans les zones rurales isolées sans accès aux services de base est également une source de préoccupation.

Le principal impact économique des économies africaines que le covid-19 va générer se réfère à la baisse des prix du pétrole, cependant, ce n’est pas le cas des pays proches des îles Canaries, qui ne disposent pas de cette ressource, et pourraient même observer une baisse des coûts due à la baisse des prix à l’importation.

Chaîne d’approvisionnement

La chaîne d’approvisionnement est un sujet de préoccupation, les pays africains sont éminemment importateurs de produits transformés de l’étranger et le commerce intra-africain est très rare, ce qui les rend plus dépendants du commerce international. Cette situation de crise contribue peut-être à dynamiser la zone de libre-échange africaine récemment créée et peut devenir une opportunité pour les entreprises qui produisent sur le continent, qui trouveraient un meilleur accès au marché régional, lié au fait qu’un Processus de déglobalisation dans lequel des approvisionnements provenant de sources plus proches sont recherchés.

La diminution des envois de fonds des migrants est également un autre facteur qui l’affecte. Et bien sûr, l’impact que le tourisme subit à l’échelle internationale. Ces deux aspects influencent de manière significative le Maroc, le Sénégal, le Cap-Vert et la Gambie (18%, 11%, 40% et 20% du poids du tourisme respectivement dans le PIB – CNUCED-) et moins en Mauritanie, qui dépend dans une moindre mesure de envois de fonds ou tourisme.

Tout cela, avec les effets de la crise internationale, est la raison pour laquelle les prévisions de croissance pour cette année ont été révisées, la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) indique une baisse du PIB du continent par rapport aux 3,2 attendus. % à 1,8%. Des pays comme le Sénégal, le Ghana, la Côte d’Ivoire ou la Mauritanie malgré la crise, continueront à afficher une croissance économique positive comprise entre 1,5 et 3%.

De toute évidence, il est très inquiétant de savoir ce que le Covid-19 peut causer en Afrique et les ressources propres que les Africains doivent acquérir, c’est pourquoi ces jours-ci, plusieurs présidents européens et africains ont signé un manifeste dans lequel ils déclarent que seule la victoire dans l’Afrique peut mettre fin à la pandémie partout et plaident pour une aide mondiale pour lutter contre le virus sur le continent.

Afrique et îles Canaries

Le président du Sénégal a récemment déclaré dans une déclaration à la nation la nécessité de lutter contre la pandémie dans le monde, et est allé renforcer cette idée dans une phrase d’un célèbre roman sénégalais, L’aventure ambiguë, qui dit: « Nous n’avons pas eu le même passé … mais nous aurons le même avenir, le temps des destinations uniques est révolu. » Et puis il souligne les principaux secteurs dans lesquels il faudra travailler pour la relance du pays: agriculture, énergies renouvelables, infrastructures, santé, éducation et formation, auxquels s’ajoutent les politiques environnementales et le changement climatique , ainsi que la poursuite de la promotion du commerce intra-africain.

Aucun de ces secteurs n’est étranger dans toutes les îles Canaries et les îles Canaries et l’Afrique peuvent travailler ensemble et promouvoir la coopération commerciale. Les îles Canaries ont une connaissance appréciée dans les pays africains voisins, de plus, la situation économique à laquelle nous allons faire face va présenter de nombreuses difficultés au niveau du marché intérieur. Si le taux d’infection dans les îles Canaries et dans les pays voisins doit être contrôlé et que nous pouvons travailler ensemble en toute sécurité des deux côtés, nous devons promouvoir une relation de coopération institutionnelle et commerciale qui offre des opportunités aux deux parties.

Et il y aura la Chambre de commerce de Santa Cruz de Tenerife, attentive à ce qui se passe, proposant des initiatives qui génèrent des opportunités pour nos entreprises et travaillant avec le reste des institutions régionales pour promouvoir une plus grande relation entre les îles Canaries et les pays voisins, dont les deux profitons-en.

