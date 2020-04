Coronavirus (COVID-19) : point de la situation au 18-04-2020, la Mauritanie ne compte plus de cas positifs

Coronavirus (COVID-19) en Mauritanie : point de la situation au 18-04-2020

La situation de la pandémie du Coronavirus en Mauritanie à la date du 18-04-2020 se présente comme suit :

La Mauritanie ne compte plus de cas positifs suivis du coronavirus



Le cumul de 7 cas confirmés (4 femmes et 3 hommes) a été déclaré depuis l’annonce de la maladie. La guérison de 6 cas et le décès de 1 des cas déclarés.



Nombre de personnes confinées : 752 sur l’ensemble du territoire national.



Nouveaux cas enregistrés : 0



Le dernier cas enregistré le 09 avril 2020





Le Numéro vert 1155 a reçu dans la journée du 17 avril 2020, 5703 appels dont 5580 ont été traités.



– 33 prélèvements ont été effectués aujourd’hui sur des personnes en quarantaine à Nouakchott.

-Réception d’équipements et de matériel de désinfection, à la suite de deux premiers marchés passés par le ministère de la santé dans le cadre de la lutte contre le covid-19.





