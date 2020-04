Coronavirus : les maires ne peuvent pas obliger les habitants de leur ville à porter un masque

Le Conseil d’Etat a rejeté, vendredi, la demande de la ville de Sceaux, qui souhaitait pouvoir imposer cette mesure de protection, durcissant les règles sanitaires déjà en vigueur.

Les habitants de la ville de Sceaux pourront continuer à sortir de chez eux sans arborer un masque de protection. Ainsi en a décidé le Conseil d’Etat, dans une ordonnance rendue publique vendredi 17 avril, rejetant la requête du maire Union des démocrates et indépendants (UDI) de cette ville des Hauts-de-Seine, qui souhaitait obliger ses administrés de plus de 10 ans à se couvrir le visage hors de leur domicile.

Philippe Laurent avait pris un arrêté en ce sens, durcissant ainsi les règles sanitaires déjà en vigueur depuis le début du confinement lié à l’épidémie de Covid-19. Le texte prévoyait qu’à défaut d’un masque chirurgical ou FFP2 « les usagers de l’espace public (…) peuvent porter une protection réalisée par d’autres procédés à la condition que ceux-ci couvrent totalement le nez et la bouche ».

La mesure avait été suspendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de la Ligue des droits de l’homme (LDH), qui y voyait une violation des libertés individuelles, à commencer par celle d’aller et venir à sa guise, déjà malmenée par la situation sanitaire. Une démarche, chose rare, soutenue par le ministère de l’intérieur. La commune de Sceaux s’était tournée vers le Conseil d’Etat, en vain donc.

Multiplication des arrêtés municipaux

Les magistrats ne s’y sont pas trompés. Derrière la situation particulière de la ville de Sceaux se jouait une autre bataille autrement plus importante. Il s’agissait de trancher sur la capacité des maires à utiliser leur pouvoir de police générale pour ajouter des mesures de restriction à celles déjà prises nationalement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, voté le 23 mars.

Depuis le début du confinement, beaucoup d’élus à travers le pays ont pris des arrêtés supplémentaires, qui ont parfois été annulés par le préfet du département. Plusieurs villes souhaitent rendre obligatoire le port du masque dans l’espace public, et ce en amont du déconfinement prévu à partir du 11 mai, au nom de leur devoir de protection des citoyens face aux épidémies, inscrit dans les textes.

Le Conseil d’Etat estime néanmoins que l’état d’urgence sanitaire change la donne. Le pouvoir de police générale est ainsi « subordonné à la double condition » que les mesures prises « soient exigées par des raisons impérieuses propres à la commune et qu’elles ne soient pas susceptibles de compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’Etat dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale ».

Pour justifier le caractère impérieux de cette obligation de porter un masque, la ville de Sceaux avait expliqué que sa démographie nécessitait de prendre cet arrêté. Le taux de personnes âgées, et donc à risque face au Covid-19, est en effet supérieur à la moyenne nationale. La commune avait également fait valoir que l’existence d’une unique rue commerçante très étroite était un facteur à même de faciliter la propagation du virus.

Pouvoir justifier de « raisons impérieuses »

Des arguments balayés par le Conseil d’Etat pour qui ces particularités « ne sauraient être regardées comme caractérisant des raisons impérieuses ». Pour les magistrats, l’édiction de mesures locales plus restrictives est de nature à gêner la stratégie nationale décidée par le gouvernement et « est susceptible de nuire à la cohérence des mesures prises, dans l’intérêt de la santé publique, par les autorités sanitaires compétentes ».

Pour les magistrats, l’édiction de mesures locales plus restrictives « est susceptible de nuire à la cohérence des mesures prises, dans l’intérêt de la santé publique, par les autorités sanitaires compétentes »

Par ailleurs, ils jugent qu’« en laissant entendre qu’une protection couvrant la bouche et le nez peut constituer une protection efficace, quel que soit le procédé utilisé, l’arrêté est de nature à induire en erreur les personnes concernées et à introduire de la confusion dans les messages délivrés à la population par ces autorités ».

Enfin, le Conseil d’Etat donne raison à la Ligue des droits de l’homme en estimant que la mesure « porte à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle une atteinte grave et manifestement illégale », d’autant plus qu’il peut être difficile de se procurer un masque. « Cette décision fait jurisprudence et a vocation à être déclinée sur l’ensemble du territoire, se réjouit Patrice Spinosi, avocat de l’association. Elle condamne définitivement les multiples initiatives des maires pour aggraver les mesures prises par le gouvernement dans le cadre du confinement et du déconfinement. »

La LDH se dit prête à attaquer tous les arrêtés qui viendraient durcir les règles sanitaires, notamment sur le port du masque. En attendant que le gouvernement fixe dans les jours qui viennent la règle générale qui prévaudra après le 11 mai. Article réservé à nos abonnés

