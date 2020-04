COVID-19 et la fermeture des frontières compliquent l’activité de la flotte et des marins espagnols

La pandémie et la fermeture des frontières compliquent encore l’activité de la flotte et des marins qui travaillent sur des navires capitaux espagnols ou espagnols dans des eaux lointaines, en raison de l’incertitude quant à la capacité de contagion ou des difficultés de rapatriement.

Entre 4500 et 5000 marins travaillent sur quelque 200 navires en haute mer sur les cinq continents, auxquels des chiffres similaires peuvent être ajoutés si l’on compte les navires à capitaux espagnols mais immatriculés dans un autre pays (sociétés mixtes), selon les données des employeurs des armateurs Cepesca.

Le secrétaire général de Cepesca, Javier Garat, dit à Efeagro que ces tests doivent être « obligatoires » et essentiels pour savoir si un membre d’équipage est infecté même s’il est asymptomatique, et éviter ainsi le risque d’infecter ses collègues à bord.

La flotte maritime a poursuivi ses campagnes de lutte contre la maladie. Mais si les remplacements sont retardés, les pêcheurs ne pourront pas se reposer et passeront plus de jours en mer que d’habitude, ce qui augmentera la fatigue, le stress et les accidents du travail, selon Garat, également président de l’association européenne des employeurs Europëche.

Présence de la pêche espagnole dans le monde



L’Espagne est la première puissance de pêche de l’UE. Au sein de la flotte nationale (8 972 navires), 192 opèrent dans des zones de pêche non communautaires, selon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

En outre, 106 travaillent dans les eaux de l’UE non espagnoles (Gran Sol, les côtes de la France, de l’Irlande ou de l’Écosse).

L’UE a conclu des accords de pêche avec le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, la Guinée-Bissau, les Îles Cook, le Libéria, le Maroc, Maurice, la Mauritanie, Sao Tomé et Príncipe, le Sénégal et les Seychelles. L’Espagne peut utiliser des licences pour 250 bateaux, 60% du total pour la flotte communautaire.

Il y a aussi des espagnols dans les eaux de la Norvège, de l’OPANO (Atlantique Nord) et de l’Amérique du Sud.

Actuellement, tous les bateaux de pêche longue distance espagnols sont actifs malgré le COVID-19, à l’exception des «travailleurs de la canne à sucre» basques qui opéraient au Sénégal.

De plus, l’Espagne est un leader du poisson en conserve et ses fabricants ont des investissements en Amérique (Equateur, El Salvador, Guatemala, Chili, Brésil, Argentine, Pérou), au Maroc ou au Cap-Vert.

Certaines de ces industries ont même leur propre flotte, selon l’Association nationale des fabricants de poisson et de fruits de mer en conserve (Anfaco).

Les tests, fondamentaux



Le secteur de la pêche a demandé au gouvernement des masques, des gants et des thermomètres, mais il est particulièrement urgent de réaliser des tests sur des marins qui travaillent dans des eaux lointaines.

Problèmes atterrissage et rapatriements



Une autre difficulté est la fermeture des ports et des aéroports, comme l’ont signalé les sociétés et coopératives de pêche européennes (Européche-Cogeca) et la Fédération européenne des transports – les syndicats – dans une lettre à la CE.

En Namibie et à Papeete (capitale de la Polynésie française), l’activité ou l’arrêt des navires espagnols a fait l’objet d’un veto; La Mauritanie interdit les changements d’équipage et le Sénégal a déjà fermé ses ports

Le chef de la section Pêche de la Fédération européenne des transports (ETF), Juan Manuel Trujillo (CCOO), explique à Efeagro que le secteur travaille avec les gouvernements et la CE pour garantir la circulation des marins.

« Nous avons demandé à la CE des mesures diplomatiques afin que les pêcheurs puissent entrer dans les pays, se déplacer et ouvrir des vols », dit-il.

Les armateurs et les syndicats ont également soulevé la question des certificats, basés sur la surveillance par satellite des navires, pour prouver qu’ils ont passé suffisamment de temps en mer en quarantaine pour leur permettre d’accoster au port.

« Si le bateau a été en mer pendant une longue période et qu’aucun cas de COVID-19 ou problème n’a été détecté, nous voulons qu’il puisse accoster pour faire le plein ou prendre le relais rapidement« , selon Trujillo.

En outre, ils ont proposé une liste de ports pour le changement de marins, y compris Las Palmas de Gran Canaria.

Sont également inclus Guayaquil (Equateur), Montevideo (Uruguay), Callao (Pérou), Nouakchott (Mauritanie), Agadir (Maroc) ou Mindelo (Cap-Vert). EFEAGRO

Partager : Twitter

Facebook