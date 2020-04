Kinross Gold (KGC) obtient une note de passage de Barclays

Dans un rapport publié hier, Matt Murphy de Barclays a maintenu une Tenir sur la notation Kinross Gold (KGC), avec un objectif de prix de $6.00. Les actions de la société ont clôturé jeudi dernier à 6,14 dollars, soit un niveau proche de son plus haut niveau depuis 52 semaines, à 6,64 dollars.

Selon TipRanks.com, Murphy est un analyste 3 étoiles avec un rendement moyen de 2.3% et un taux de réussite de 59,0 %. Murphy couvre le secteur des matériaux de base, en se concentrant sur des stocks tels que Wheaton Precious Metals, First Quantum Minerals et Freeport-McMoRan.

Actuellement, le consensus des analystes sur l’or Kinross est un achat modéré avec un objectif de prix moyen de 5,92 $, soit une baisse de 2,6 % par rapport aux niveaux actuels. Dans un rapport publié hier, RBC Capital a également maintenu une note de retenue sur le titre avec un objectif de prix de 5,50 $.

Sur la base des derniers résultats de Kinross Gold pour le trimestre se terminant le 31 décembre, la société a déclaré un chiffre d’affaires trimestriel de 996 millions de dollars et un bénéfice net de 522 millions de dollars. En comparaison, l’année dernière, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 787 millions de dollars et a enregistré une perte nette de 27,7 millions de dollars selon les normes comptables.

Kinross Gold Corp. est une société d’exploration. Elle s’occupe de la production, de l’acquisition, de l’exploration et du développement de propriétés aurifères au Canada, aux États-Unis, dans la Fédération de Russie, au Brésil, en Équateur, au Chili, au Ghana et en Mauritanie. Les produits sont de l’or et de l’argent produits sous forme de dore. La société opère dans les secteurs d’activité suivants : Fort Knox, Round Mountain, Kettle River-Buckhorn, Kupol, Paracatu, Crixas, La Coipa, Maricunga, Tasiast et Chirano. La société a été fondée par Robert MacKay Buchan le 31 mai 1993 et son siège social est situé à Toronto, au Canada.

