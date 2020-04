Mauritanie : vers le retour dans l’AGOA

Le retour de la Mauritanie dans l’AGOA, l’African Growth and opportunities Act ou la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique est envisageable selon la rencontre tenue vendredi, 17 avril à Nouakchott entre le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Sid’Ahmed Ould Mohamed, et SEM. Michael Dodman, ambassadeur des États Unis d’Amérique accrédité en Mauritanie. Selon l’ AMI.

En effet, lors de cette réunion, l’ambassadeur américain a salué les efforts entrepris par le gouvernement mauritanien dans le domaine des droits de l’homme indiquant que les progrès réalisés dans ce domaine permettront d’envisager le retour de la Mauritanie à l’accord commercial AGOA.

La rencontre a aussi porté sur la gestion mauritanienne de la pandémie du coronavirus. L’ambassadeur a exprimé son appréciation des efforts consentis par la Mauritanie qui a abouti à une bonne gestion de la situation.

Le 1er janvier 2019 la Mauritanie a été exclu à l’AGOA par un décret signé par le président américain et publié par le Bureau américain en charge du commerce mettant en cause les pratiques de travail forcé et l’esclavage moderne.

