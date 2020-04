Commission Nationale des Droits de l’Homme:Communiqué

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) a appris que la citoyenne mauritanienne Madame Mariem Mint Cheikh, membre du mouvement (IRA) a été arrêtée le 13 avril courant par les services de sécurité.

Dès le 16 avril, une mission de la CNDH a pris contact avec les services concernés lesquels ont conduit les membres de cette mission

vers le lieu où se trouve l’intéressée, ce qui leur a permis de s’entretenir avec elle, de prendre connaissance de son état et des conditions dans lesquelles elle se trouve.

La mission de la CNDH a par ailleurs pris contact avec son époux et a pu vérifier que c’est elle-même qui a décidé de laisser son bébé à la maison.

La Commission réitère sa volonté de suivre le cas de cette citoyenne et de veiller au stricte respect de son droit à une procédure juste et équitable, à rencontrer son avocat, sa famille et son médecin. Elle veillera, en un mot, à lui permettre de jouir de l’ensemble des droits reconnus dans un Etat de droit à toute personne privée de liberté.

Source: CNDH





