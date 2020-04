INTERNATIONAL : Bonjour, Afrique

INTERNATIONAL- Voici notre rubrique « Bonjour, Afrique » :

– – –

Tunisie : 2 nouveaux cas confirmés en 24 heures et 37 décès en total

TUNIS — La Tunisie totalise 866 cas confirmés de COVID-19 après avoir enregistré, uniquement, deux nouveaux cas en 24 heures, suite à 692 tests de dépistage, a annoncé, samedi dans la soirée, le ministère tunisien de la Santé. Selon le ministère, le nombre de décès dus au nouveau coronavirus reste inchangé, soit 37 cas, répartis sur 13 des 24 provinces du pays, dont 18 décès dans le grand-Tunis, qui englobe quatre provinces.

– – –

Bénin : la fermeture des églises, mosquées et lieux de culte prorogée jusqu’au 10 mai prochain

COTONOU — Le gouvernement béninois a décidé de proroger la période de fermeture des lieux de cultes, mosquées, églises et temples jusqu’au dimanche 10 mai 2020 à minuit sur toute l’étendue du territoire national, en vue de prévenir les risques de prolifération des foyers infectés par le nouveau coronavirus (COVID-19), annonce un communiqué publié samedi à Cotonou.

– – –

La Mauritanie ne compte plus de cas positif actif de COVID-19 (officiel)

NOUAKCHOTT — La Mauritanie ne compte plus de « cas positif » actif de COVID-19, a indiqué un bulletin du ministère mauritanien de la Santé rendu public ce samedi. « Le cumul de 7 cas confirmés (4 femmes et 3 hommes) a été déclaré depuis l’annonce de la maladie », a fait savoir le bulletin, ajoutant qu’il y a eu la guérison de six cas et un décès.

– – –

Niger : prorogation de la fermeture des établissements scolaires jusqu’au 3 mai prochain

NIAMEY — Face à l’augmentation du nombre de cas positifs de COVID-19 dans le pays, la fermeture des établissements scolaires et universitaires instaurée le 20 mars dernier, vient d’être prorogée jusqu’au 3 mai prochain, renouvelable, sur l’ensemble du territoire national, par décision de Yahouza Sadissou, ministre nigérien de l’Enseignement supérieur et coordonnateur des ministères en charge de l’Education, a-t-on appris samedi à Niamey. Source: Agence de presse Xinhua

