La Mauritanie est exempte de coronavirus mais maintient toutes les mesures de restrictions

La Mauritanie est indemne de coronavirus après la guérison de toutes les personnes infectées, a annoncé aujourd’hui la ministère de la santé.

Le dernier cas de contagion, celui d’un étudiant français, est considéré comme guéri après avoir passé les derniers tests, ont indiqué des sources officielles.

Cependant, les diverses restrictions continueront, comme la fermeture des écoles et les points de commerce non alimentaires, l’interruption du trafic aérien ou interurbain, le couvre-feu ou l’annulation de la prière du vendredi.



Seuls sept cas de COVID-19 ont été enregistrés dans le pays; Parmi ceux-ci, une victime est décédée et les six autres ne présentent plus les symptômes de la pandémie et par conséquent ils sont guéris bien que par mesure de précaution ils aient été mis en quarantaine pendant deux semaines.

Lors de la conférence de presse hebdomadaire commentant les travaux du Conseil des ministres, Dr Sidi Ould Salem, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Techniques de l’Information et de la Communication, porte-parole officiel du gouvernement a déclaré que la situation sanitaire du pays est l’une des meilleures au monde, avant d’ajouter qu’une série de mesures seront prises, en fonction de la réalité , qui vont dans le sens d’une réduction des restrictions en vigueur.

Dr Sidi Ould Salem a annoncé que le gouvernement envisage un examen de la situation du coronavirus dans le pays et qu’il prendra des décisions à la fin de la semaine prochaine pour assouplir les mesures tout en tenant compte des indicateurs sanitaires dans le pays et dans le monde ainsi que les impératifs du mois de Ramadan.

