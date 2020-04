La Mauritanie est le premier pays arabe à annoncer être indemne de Coronavirus

Le ministère de la Santé a annoncé que tous les cas qui étaient traités pour une infection par le coronavirus ont été guéris, libérant ainsi le pays du coronavirus. Il a indiqué dans un communiqué, que le nombre de cas confirmés depuis l’émergence du virus dans le pays à la mi-mars dernier se chiffre à sept cas (4 femmes et 3 hommes) et les 6 cas qui ont été annoncés depuis l’émergence de la maladie ont été récupérés et il a été enregistré 1 décès parmi les cas déclarés.

Ce communiqué ajoute que le nombre de personnes soumises à la quarantaine est de 752 personnes, les autorités les confinent toujours jusqu’à ce qu’elles soient sûres qu’elles ne sont pas infectées par le virus.

Rappelons que le 13 mars dernier, le ministère de la Santé a annoncé l’enregistrement du premier cas confirmé de coronavirus pour un étranger venu d’Europe.

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎

Le virus qui entraîne la COVID-19 se transmet ‎principalement par des gouttelettes produites ‎lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, ou ‎lors d’une expiration. Ces gouttelettes sont trop ‎lourdes pour rester dans l’air et tombent ‎rapidement sur le sol ou sur toute surface proche.‎

Le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé a classé le coronavirus comme « pandémie » ou « pandémie mondiale », confirmant que les chiffres d’infection augmentent très rapidement, craignant que le nombre de personnes infectées n’augmente considérablement.

