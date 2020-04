La Mauritanie, premier pays africain à vaincre le Covid-19 ?

Par Jean Kelly Kouassi

Publié le 19 avril 2020 à 15:17 | mis à jour le 19 avril 2020 à 15:17

Moins impacté que le reste du monde, le continent africain fait lui également face à la propagation du Covid-19. Avec une expansion fulgurante, le virus est parvenu à toucher la quasi-totalité des pays de la sous-région ouest-africaine.

Tout sur la progression du Covid-19 en Afrique de l’ouest

Sur 54 pays africains, 52 sont touchés par le Coronavirus. Le dernier bilan des cas d’infections, livré par le confrère chinois french.china.org.cn, fait état de 4.770 cas confirmés, 112 morts et 1.334 guéris.

Selon ces chiffres, la Mauritanie demeure à l’heure actuelle le pays de la sous région ouest-africaine qui gère au mieux la crise sanitaire.

Le pays enregistre en effet le plus faible taux de contaminations avec seulement 7 cas testés positifs, 1 mort et 6 cas de guérisons. Un bilan qui laisse croire que le pays est parvenu à vaincre la maladie.

Ailleurs, dans d’autres pays, l’expansion de la maladie a atteint une vitesse préoccupante en dépit de quelques cas de guérions annoncés.

Avec 834 cas confirmés, 9 mort et 99 guéris, le Ghana arrive en tête des pays les plus touchés, suivi de la Côte d’Ivoire avec 801 cas, 8 décès et 239 guéris.

Le Niger, un des pays les plus vastes d’Afrique, ferme la marche du trio de tête avec 639 cas confirmés, 19 morts et 113 guéris.

Au nombre des pays qui enregistrent un nombre de guérisons, supérieur au nombre de malades encore sous traitement, figure le Burkina Faso, avec 576 cas confirmés et 338 cas de guérisons.

Il y a peu, ce pays frontalier de la Côte d’Ivoire était le plus touché par l’épidémie. A ce jour, le Sénégal, lui, enregistre 350 cas confirmés pour 211 guérisons.

SourceURL:https://www.afrique-sur7.fr/440065-mauritanie-africain-vaincre-covid-19

Partager : Twitter

Facebook