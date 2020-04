Le Président de la République félicite les mauritaniens suite au rétablissement des personnes infectées par le Covid-19

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a félicité aujourd’hui dimanche le peuple mauritanien, à l’occasion du rétablissement de nos concitoyens récemment infectés par le virus Covid 19.



Dans un tweet, il les a invités à respecter les instructions sanitaires et les restrictions, indiquant que les foyers de cette maladie restent ardents à travers le monde entier.



« Je vous félicite tous à l’occasion du rétablissement de nos chers citoyens qui ont été exposés au virus Covid 19. Cela a été fait, par la grâce d’Allah d’abord, puis grâce à vos efforts.



Néanmoins, nous ne devons pas oublier que les foyers de cette grave maladie demeurent ardents à travers le monde. Aussi devrions-nous rester vigilants et respectueux des instructions avec tout ce que cela demande de sacrifices et de contraintes ».



Dans le même contexte, le Président de la République a ajouté dans un second tweet : « Nos condoléances aux familles de nos chers citoyens – dans le pays ou à l’étranger – décédés des suites de cette épidémie meurtrière et nos vœux de prompt rétablissement pour ceux d’entre eux qui sont encore en traitement à l’étranger ».





