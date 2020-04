Levée de quarantaine pour 13 personnes à Nouakchott

La quarantaine a été levée, dimanche, pour 13 personnes qui faisaient l’objet d’un isolement sanitaire au niveau de l’hôtel Flora dans la moughataa de Tevragh Zeina, wilaya de Nouakchott-Ouest.

Avec cette décision, 665 personnes auront quitté l’isolement sanitaire depuis l’annonce de la pandémie du Covid-19 sur un nombre initial de 676 personnes mises en quarantaine au niveau de Nouakchott.

Dans une déclaration à l’AMI, le président du parti de l’Union des Forces du Progrès (UFP), M. Mohamed Ould Maouloud, qui faisait partie de ce groupe bénéficiant de la levée de quarantaine, a félicité le gouvernement mauritanien et en particulier les départements de la santé et de la sécurité pour le succès de l’Etat mauritanien en parvenant à contenir le danger de la propagation du Covid-19 grâce à la prise très tôt de mesures préventives.

Il a ajouté que le danger est maintenant aux frontières après qu’il était très loin, ce qui demande davantage de prudence et de vigilance, appelant l’Etat à prendre en charge les familles touchées d’une manière ou d’une autre par les mesures préventives en leur apportant l’aide nécessaire en vue de surmonter cette épreuve.

Il a également demandé d’associer les citoyens à la protection des frontières contre les infiltrations et d’apporter de l’aide aux habitants des zones frontières qui s’appuyaient essentiellement sur les échanges commerciaux avec les pays voisins.

Par ailleurs, il a souligné l’importance d’alléger les mesures sur les citoyens si les données relatives à la pandémie le permettent.

Les citoyens Coréra Ciré et Halima El Haj Mahmoud Ba et le libanais Hussein Ahmed Saad ont exprimé leur satisfaction pour les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’isolement sanitaire grâce aux efforts du gouvernement, louant la disponibilité de l’administration et des employés de l’hôtel.

Il est à noter que ce groupe est resté en isolement sanitaire un mois et trois jours du fait du cas positif qui avait été découvert le 9 avril dernier.

