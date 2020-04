19 avril -Point de situation du coronavirus dans le monde, le nombre de cas a dépassé 2.400.000

—

Pour la pandémie de coronavirus, le nombre de cas a dépassé 2 400 000 tandis que le nombre de ceux récupérés a dépassé 600 000.

Le nombre de personnes infectées par l’épidémie de coronavirus qui a pris naissance à Wuhan en Chine et qui s’est propagée dans le monde, a dépassé 2 332 mille au matin du 19 avril.

Selon le site Worldomètres, où les données des cas de coronavirus sont compilées dans le monde, au matin du 19 avril, il y avait 2 332 456 cas et 160 784 décès.

Aux États-Unis, le nombre de cas a dépassé 700 000. Au 18 avril, il y avait plus de 738 000 cas et 39 000 décès dans le pays.

Le nombre de personnes décédées sur le continent africain est passé à 1080

Le nombre de personnes décédées sur le continent africain en raison du nouveau type de coronavirus (covid-19) est passé à 1080.

Selon les données du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, 55 personnes supplémentaires sont décédées sur le continent au cours des dernières 24 heures à cause du covid-19 .

Ainsi, la perte totale de vie de covid-19 sur le continent africain a atteint 1080.

Au cours des dernières 24 heures sur le continent, le nombre de cas a augmenté de 1047 à 21317, et le nombre de ceux qui ont guéri était de 5 203.

Le virus est jusqu’à présent plus répandu en Afrique du Sud, en Égypte, au Maroc, en Algérie, au Cameroun et au Ghana.

Le nombre de personnes décédées aux États-Unis dépasse les 40 000

Le nombre de personnes décédées aux États-Unis en raison d’un coronavirus a dépassé les 40 000. Selon les données mises à jour par Worldometer instantanément, le nombre de personnes qui ont perdu la vie à cause du coronavirus a atteint 40109, et a presque doublé le nombre de décès en Italie.

Le nombre de perte en France approche 20000

En France, 395 personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures des suites du coronavirus. En raison de l’épidémie dans le pays, 19 718 personnes ont perdu la vie jusqu’à présent.

Le nombre de personnes dépistées de virus en France a augmenté de 7 701 au cours des dernières 24 heures et atteint 175942.

433 nouveaux cas en Italie

Le nombre de personnes décédées de Covid-19 en Italie a augmenté de 433 au cours des dernières 24 heures, pour atteindre 23 660.

Le nombre de personnes diagnostiquées avec Covid-19 dans le pays est de 108 275.

596 decès au Royaume-uni

Le nombre total de morts est passé à 16060 au Royaume-Uni, avec 596 personnes de plus au Royaume-Uni, l’un des pays les plus touchés par l’épidémie de coronavirus, qui continue d’affecter le monde. Au cours des dernières 24 heures dans le pays, 5 850 personnes ont été détectées, alors que le nombre total de cas a atteint 120 067.

Aux États-Unis, le nombre de personnes décédées des suites d’un coronavirus (Covid-19) a augmenté de 9 000 au cours des dernières 24 heures pour atteindre 39 000 95.

Selon les données de l’Université Johns Hopkins, le nombre de personnes infectées par le virus a augmenté de 28 508 au cours des dernières 24 heures pour atteindre 735 000 287.

Le nombre de décès dus à Covid-19 en Espagne a augmenté de 410

Le nombre de décès dus à Covid-19 en Espagne a augmenté de 410 au cours des dernières 24 heures pour atteindre 20 453

Augmentation record en Russie

L’augmentation rapide du nombre de nouveaux cas se poursuit en Russie, sous l’influence du coronavirus.

Au dernier jour de la Russie, 6 060 nouveaux cas ont été annoncés. Le nombre total de cas dans le pays est passé à 42 853.

222 decès au Japon

Alors que le nombre de patients diagnostiqués avec un coronavirus au Japon a atteint 10 296 au total, 222 personnes sont décédées des suites du virus. 1069 personnes parmi les personnes infectées dans le pays se sont rétablies.

En Thaïlande, le nombre de personnes infectées a augmenté de 32 autres et il a été annoncé qu’un total de 2 765 personnes ont été infectées et 1928 d’entre elles se sont rétablies. Le nombre de personnes qui ont perdu la vie à cause de l’épidémie dans tout le pays est resté à 47, inchangé au cours des dernières 24 heures.

Il n’y a aucun cas actif en Mauritanie

Aucun nouveau cas de coronavirus actif (Covid-19) n’a été signalé en Mauritanie.

Selon la déclaration du ministère de la Santé, les deux derniers des 7 cas observés jusqu’à présent dans le pays se sont améliorés et les tests effectués deux fois ont été négatifs.

La Mauritanie ne compte plus de cas positifs suivis au coronavirus. Le cumul de 7 cas confirmés (4 femmes et 3 hommes) a été déclaré depuis l’annonce de la maladie. Les six (6) cas ont été déclarés guéris et 1 décès a été enregistré.

Partager : Twitter

Facebook