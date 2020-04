Covid-19 : La Mauritanie « ne compte plus de cas positifs suivis »

La Mauritanie ne compte plus de cas positifs suivis au coronavirus. Le cumul de 7 cas confirmés (4 femmes et 3 hommes) a été déclaré depuis l’annonce de la maladie. Les six (6) cas ont été déclarés guéris et 1 décès a été enregistré.

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a félicité hier dimanche le peuple mauritanien, à l’occasion du rétablissement de nos concitoyens récemment infectés par le virus Covid 19.

Dans un tweet, il les a invités à respecter les restrictions, indiquant que les foyers de cette maladie restent ardents dans le monde.

La Mauritanie est, pour rappel, l’un des premiers pays africains à lancer un système d’alerte précoce et mis une quarantaine de 14 jours pour ceux qui viennent de l’étranger après que le covid-19 ait commencé à se propager en Europe.

