Le ministre de la Santé supervisé une réception d’un matériel médical des Émirats Arabes Unis

Le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nedhirou Ould Hamed, a supervisé ce lundi matin, à l’aéroport international Oum Tounsy de Nouakchott, la réception d’un don de matériel médical présenté par les Émirats Arabes Unis à notre pays.

Le don consiste en dix tonnes de fournitures médicales destinées à 10 000 agents de santé pour soutenir les efforts de la Mauritanie dans la lutte contre la propagation de Coronavirus.

Le ministre de la Santé, Dr Nedhirou Ould Hamed, au nom du Président de la République et du gouvernement mauritanien, a remercié les Émirats Arabes Unis frères pour cette aide précieuse et importante dans le cadre de l’appui aux efforts de notre pays pour lutter contre la propagation du Covid-19, qui consiste en des équipements respiratoires et du matériel de prévention médicale.

Il a déclaré dans un discours prononcé pour la circonstance: « cette subvention généreuse arrive au bon moment où nous avons pu, avec l’aide et la grâce d’Allah, gagner la première étape de la lutte contre cette pandémie, avec notre pleine conviction que le danger est toujours présent parmi nous, car les pays frères du nord et du sud souffrent toujours d’une situation épidémique croissante, souhaitant à tous un rétablissement et la fin de cette pandémie ».

Le ministre a félicité le peuple mauritanien pour ce succès relatif, soulignant que le danger existe toujours.

Il a appelé chacun à faire attention, à suivre les mesures préventives, à rester principalement dans les maisons et à utiliser des masques, de l’eau et du savon en abondance, étant donné que la situation épidémiologique dans les pays voisins s’aggrave, ce qui nécessite plus de prudence de notre part.

Il a demandé à chacun la nécessité d’informer sur les nouveaux venus pour les soumettre à des tests et s’assurer de leur bonne santé, ajoutant que la préservation de notre pays contre la pandémie ne signifie pas nécessairement que nous jouissons de l’immunité, mais plutôt que nous demeurons exposés au risque d’épidémie en cas d’inaction et d’imprudence.

Le ministre a souligné que les circonstances ayant conduit le pays à prendre des mesures de précaution sont toujours d’actualité et qu’il n’y a donc aucune raison d’atténuer ces mesures, qu’elles soient individuelles ou collectives.

À son tour, l’Ambassadeur des Émirats Arabes Unis dans notre pays, SEM. Hamad Ghanem Al-Mouhairi, a déclaré dans un discours à cette occasion que les défis auxquels le monde est aujourd’hui confronté imposent la solidarité et la coopération d’une manière inédite.

Il a ajouté que l’assistance fournie est conforme à l’approche adoptée par son pays en matière d’aide, en accordant la priorité à la satisfaction des besoins nécessaires de manière à ce qu’elle atteigne tous ceux qui en ont besoin, en mettant en œuvre le principe de solidarité et en atténuant la souffrance des frères.

Le diplomate émirati a déclaré que ce don reflète la profondeur des relations fraternelles qui existent entre les Émirats Arabes Unis et la Mauritanie, direction et peuple confondus, souhaitant à notre pays plein succès dans sa lutte contre le Covid-19 et formulant l’espoir de voir le mois de Ramadan marquer la fin de cette pandémie.

La cérémonie de remise du don s’est déroulée en présence d’un certain nombre de fonctionnaires du ministère de la Santé et d’employés de l’ambassade des Émirats Arabes Unis à Nouakchott.

