Le ministre des affaires islamiques et de l’enseignement originel s’entretient avec des responsables onusiens

Le ministre des affaires islamiques et de l’enseignement originel, M. Dah Ould Sidi Ould Amar Taleb s’est entretenu, lundi à Nouakchott, avec les représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme, du haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés en Mauritanie et de l’Organisation des Nations Unies pour la Culture, l’Education et les Sciences (UNESCO), respectivement M. Laurent Meillan, Mme Maria Stavrovpoulou et M. Mohamed Alaoui.

La rencontre a porté sur les relations de coopération existant entre la Mauritanie et ces institutions onusiennes et les moyens susceptibles de les développer et de les renforcer, notamment en ce qui concerne la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus en Mauritanie.

Les responsables onusiens ont loué le rendement du département dans ce domaine, exprimant leur disposition de l’accompagner dans ce domaine.

La rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, Dr Hamoudi Cheikhna Ali, du conseiller juridique du ministre, M. Jemal Ould Cheikh Ahmed et du chargé des programmes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’homme, M. Brahim Ould Yacoub Ould Cheikh Sidiya.

