Mauritanie : le gavage des filles jusqu’à 200 kilos pour se marier

En Mauritanie, les familles forcent les filles à manger pour assurer « un bon mariage », même si les conséquences sanitaires sont désastreuses.

En Mauritanie, la maxime «la graisse c’est la beauté» est poussée à l’extrême. Là, la femme parfaite est celle qui a un poids supérieur à ce qui serait considéré comme normal, voire sain, pour son âge et sa stature.

Selon la tradition, c’est un signe de bonne santé et surtout de fertilité.

La Fondation Thomson Reuters a publié dimanche un rapport montrant comment en Mauritanie les familles obligent les filles à manger pour assurer « un bon mariage », même si les conséquences sur la santé sont désastreuses.

Souadou Isselmou était l’une de ces filles. Quand elle avait sept ans, ses parents l’ont forcée à manger deux seaux de bouillie (une sorte de bouillie faite avec de l’eau et une céréale, comme de l’avoine, par exemple) et du couscous par jour. Donc, « les hommes voudraient m’épouser », a-t-elle expliqué.

J’ai épousé mon cousin à l’âge de treize ans et j’ai eu mon premier enfant un an plus tard », a déclaré Souadou Isselmou, chez un ami à Nouakchott, capitale de la Mauritanie.

La pratique de l’alimentation forcée est connue sous le nom de gavage – un terme français pour décrire le processus d’engraissement des canards pour produire du foie gras – et le cas d’Isselmou est loin d’être le seul. Dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, les filles plus grosses sont considérées comme plus belles et donc plus susceptibles de trouver un bon mari.

« Ma mère a fait cuire un mouton entier dans de l’huile et du beurre et j’ai dû en manger en une semaine », a expliqué Souadou. Aujourd’hui, à l’âge de 40 ans, elle souffre de diabète de type 2, associé à l’obésité et au manque d’exercice physique.

En fait, les filles de huit ans peuvent peser 140 kilos après une alimentation forcée et les jeunes filles peuvent même peser 200 kilos. Cette pratique entraîne plusieurs problèmes de santé, tels que les maladies cardiaques, le diabète et l’hypertension. Selon la directrice de l’association Femme Chefs de Famille, « les hommes mauritaniens considèrent les femmes plus grosses comme plus souhaitables ».

La tradition est tellement ancrée que, dans certains endroits, lorsque la sécheresse ne permet pas aux familles de produire autant de nourriture, les parents des filles se tournent vers des produits chimiques – des «pilules utilisées pour les animaux» qui «peuvent être encore plus dangereuses que de trop manger».

