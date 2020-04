Mesures et restrictions: la Mauritanie réussit progressivement le pari contre le covid-19

Les autorités mauritaniennes ont annoncé ce samedi 18 avril 2020 la guérison du dernier cas de coronavirus répertorié sur le territoire. Une information livrée par la ministère de la santé dans son bulletin sur la situation de la pandémie du covid-19.

La Mauritanie, l’un des pays les moins touchés en Afrique par le coronavirus avait enregistré au total 7 cas de contamination confirmés depuis le début de la pandémie.

752 personnes toujours en quarantaine

Le gouvernement mauritanien avait instauré un certain nombre de mesures face à la menace de la pandémie. Un couvre feu, instauré entre 18 heures et 06 heures du matin est toujours en vigueur sur toute l’étendue du territoire. Les frontières aériennes, terrestres et maritimes avaient été également fermés à l’annonce du premier cas de contamination au Covid-19. Des mesures suivies ultérieurement par la fermeture des marchés non alimentaires ainsi que la suspension des déplacements interurbains. Les deux villes touchées, Nouakchott et Kaédi étaient totalement fermées aux autres. Autant de mesures prises très tôt qui se sont révélées efficaces face au virus.

La Mauritanie n’a connu qu’un décès sur sept cas de contamination au coronavirus. Selon le site financialafrik, le numéro vert mis en place a reçu à la date du 17 avril dernier 5703 appels dont 5580 ont été traités. Avec le dernier cas de contamination qui a été répertorié le 09 avril, 752 personnes sont toujours en isolement dans les différents sites réquisitionnés à cet effet par les autorités.

lanouvelletribune.info

