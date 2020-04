Aux partisans du schisme – Par Sidi Mohamed Maham

Ceux qui suite à un désaccord dû à une opposition dans les intérêts sont en train de semer la dissension dans les esprits, en jouant sur l’appartenance géographique à telle ou telle région se casseront les dents, exactement comme leurs prédécesseurs qui ont tenté de diviser le pays sur des bases ethnique, culturelle, ou historique.

Les mauritaniens, malgré les tentatives de séparation sans cesse recommencées par les partisans du schisme, ont toujours constitué un tout homogène, qui leur a permis de faire face comme un seul homme aux divers périls quelque soit leur provenance.

Ä ceux qui parient sur une mêlée entre l’Est et l’Ouest du pays, ou essaient de faire croire à un Nord marginalisé, ou à une rive dont la vallée est occupée, je conseille de changer de disque, vu que les mauritaniens sont assez mûrs pour se laisser prendre à vos sornettes.

Nous seront toujours là pour vous empêchez de jeter les bases du processus de balkanisation et de fragmentation de notre entité territoriale, en échange de laquelle ‘’ON’’ qui connaît votre égoïsme, et la puérilité de vos positions vous promet de misérables subsides.

Comment comprendre vos essais répétés de mettre en pièce les composantes d’une seule patrie, et ce, pendant que les grandes entités à travers le monde cherchent à se rapprocher les unes des autres, à se compléter, et à fusionner. Notre patrie est, et restera une et indivisible.

Traduit par Deddah Ould Abd-Daim.

