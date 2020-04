Coronavirus: la Mauritanie bat le virus, un député tanzanien infecté (suite et fin)

Malawi annonce un confinement de 21 jours

Les Malawiens sont les derniers sur le continent à avoir une impression de confinement national après que le ministre de la Santé Jappie Mhango a déclaré un confinement de 21 jours dans le cadre des efforts visant à freiner la propagation du coronavirus.

Le confinement entre en vigueur à minuit le 18 avril et court jusqu’à minuit le 9 mai. Le 15 avril, le pays d’Afrique australe avait enregistré 19 cas de coronavirus, dont deux décès, sans guérison.

Comme c’est généralement le cas, les agents chargés de l’application des lois et les prestataires de services essentiels sont les seuls à pouvoir se déplacer pendant la période. Toutes les autres personnes souhaitant déménager doivent demander l’autorisation de le faire.

Les commissaires de district et les chefs de la direction locaux identifieront les fournisseurs de biens et services essentiels et leur délivreront des permis spéciaux. Alors que tous les marchés centraux seront fermés, les marchés locaux seront autorisés à ouvrir entre 05h00 et 18h00 heure locale, a déclaré un journaliste de la BBC.

Dans une allocution à la nation mardi soir, le président Peter Arthur Mutharika a souligné que le verrouillage pourrait être prolongé si nécessaire. Il a déclaré que les frontières auront renforcé la sécurité au cours de la période et que la sécurité sera élevée dans tout le pays.

«La lutte contre le coronavirus est une guerre difficile pour tout le monde, partout. C’est aussi une guerre très coûteuse. En tant que nation, nous avons besoin d’environ 150 milliards de MK pour la mise en œuvre du plan national de préparation et d’intervention COVID-19. Nous devons nous unir.

«Permettez-moi une fois de plus de lancer un appel à tous les dirigeants politiques sur la nécessité d’unir nos efforts pour lutter contre cette pandémie de coronavirus. Personne ne doit profiter de la souffrance des gens et politiser le coronavirus. Ce n’est pas le moment de faire de la politique. C’est le moment de sauver des vies.

«Le coronavirus est une véritable menace. En tant que président, je ferai tout notre possible pour sauver des vies. Unissons-nous pour sauver des vies. Ce verrouillage peut être prolongé au-delà du 9 mai selon les circonstances. Le ministre l’a fait en utilisant les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur la santé publique. Je voudrais vous exhorter à vous conformer pleinement aux mesures car elles sont pour le bien de notre pays », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, la Cour suprême a commencé à entendre aujourd’hui une contestation de Mutharika contre les élections présidentielles annulées de mai 2019. Sa candidature à la réélection a été contestée avec succès par l’opposition avec une nouvelle date fixée pour un nouveau scrutin en juillet de cette année.

14 avril: les États-Unis dans le coin de l’Afrique contre le racisme chinois

Les États-Unis ont condamné les informations faisant état d’attaques racistes contre des ressortissants africains dans la ville chinoise de Guangzhou qualifiant les vidéos et les histoires de « consternantes ».

L’Amérique avait condamné ce week-end les actions qui, selon elle, visaient également les Afro-Américains. Dans un tweet lundi; un haut responsable du Département d’État pour l’Afrique, Tibor Nagy, a déclaré que Pékin devait faire plus pour arrêter les attaques.

«Les vidéos et les histoires de #Guangzhou sont épouvantables. Les abus et la xénophobie n’ont pas leur place dans notre lutte contre cette pandémie mondiale. Les autorités chinoises doivent faire plus pour arrêter ces attaques contre les Africains vivant et travaillant en Chine », a-t-il publié sur Twitter.

Plus tôt lundi, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié une déclaration reconnaissant les protestations diplomatiques des gouvernements africains mais soulignant que «tous les étrangers sont traités de manière égale. Nous rejetons le traitement différencié et nous avons une tolérance zéro pour la discrimination. » Ils ont réitéré les relations entre Pékin et l’Afrique et déclaré qu’une enquête sera ouverte pour vérifier les faits réels et y remédier.

La déclaration du porte-parole du ministère se lisait en partie: «Au cours de notre lutte contre le coronavirus, le gouvernement chinois a attaché une grande importance à la vie et à la santé des ressortissants étrangers en Chine. Tous les étrangers sont traités sur un pied d’égalité. Nous rejetons le traitement différencié et nous avons une tolérance zéro pour la discrimination.

«Depuis l’épidémie, les autorités du Guangdong attachent une grande importance au traitement des patients étrangers, y compris des ressortissants africains.

«Des plans spécifiques et des dispositions appropriées sont prises pour protéger leur vie et leur santé au mieux de nos capacités, grâce auxquelles nous avons pu sauver la vie de certains patients africains dans des conditions sévères ou critiques.

Les dernières parties se lisent comme suit: «Le ministère des Affaires étrangères restera en communication étroite avec les autorités du Guangdong et continuera de répondre aux préoccupations raisonnables et aux appels légitimes de la partie africaine.

«Le virus ne connaît pas de frontières. La pandémie, un défi pour l’humanité tout entière, ne peut être vaincue que par des efforts internationaux concertés. Avec une compréhension mutuelle, un soutien mutuel et une coopération, nous sommes prêts à continuer de travailler avec des amis africains pour remporter la victoire finale. »

13 avril: tour d’horizon le week-end de l’Afrique



Les développements des coronavirus continuent de s’effondrer à travers le continent alors que les gouvernements poursuivent leurs efforts pour arrêter la propagation de la pandémie par des efforts nationaux et continentaux.

Le week-end a touché à certains événements majeurs en Afrique, à part l’augmentation du nombre de cas, de décès et de récupérations. L’Afrique du Sud reste le pays le plus touché même si la flambée des cas a baissé et une reprise exceptionnelle a également été enregistrée.

De l’autre côté de l’océan, les mauvais traitements infligés aux Africains en Chine ont également provoqué une série de protestations de différents gouvernements, l’Union africaine invitant finalement l’envoyé chinois à Addis-Abeba à exiger des mesures concrètes de la part de Pékin.

Au Nigéria, le ministre des Affaires étrangères et président de la chambre basse du Parlement a eu raison de convoquer l’ambassadeur de Chine pour manifester son mécontentement. Le ministre ghanéen des Affaires étrangères a également fait de même alors que la République du Congo, le Kenya et la Sierra Leone ont fait des déclarations formulées avec force.

Toujours avec l’Union africaine, le président et président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a nommé dimanche une équipe de quatre membres pour aider à coordonner les efforts internationaux de l’Afrique dans la lutte contre la pandémie.

Les nouveaux envoyés nommés sont chargés de mobiliser l’appui international aux efforts de l’Afrique pour relever les défis économiques auxquels les pays africains seront confrontés à la suite de la pandémie de COVID-19.

Les Envoyés spéciaux seront chargés de solliciter un soutien rapide et concret, comme promis par le G20, l’Union européenne et d’autres institutions financières internationales, indique un communiqué.

Le Dr Okonjo-Iweala est un économiste et expert en développement respecté au niveau international et a exercé deux mandats en tant que ministre des Finances de la République fédérale du Nigéria. Elle a également été directrice générale de la Banque mondiale.

Le Dr Kaberuka est économiste et ancien président et président du conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD). Il est l’ancien ministre des Finances du Rwanda et en 2016 a été nommé envoyé spécial de l’Union africaine pour le financement durable de l’UA et le financement de la paix en Afrique.

Manuel a été le plus ancien ministre des Finances de la République sud-africaine et a précédemment dirigé la Commission nationale de planification du pays. En 2018, il a été nommé envoyé pour l’investissement par le président Ramaphosa pour engager des investisseurs nationaux et internationaux dans le cadre de la campagne nationale d’investissement du pays.

Thiam est banquier et homme d’affaires. Il est l’ancien directeur général du Credit Suisse et a également été directeur financier et PDG de Prudential. Il possède également une formation en conseil en gestion et a travaillé pour McKinsey and Company.

Deux décès importants ont également été enregistrés à travers le continent en relation avec COVID-19. Le Ghana a confirmé samedi le décès d’un médecin de renom, le professeur Jacob Plange-Rhule.

L’incident s’est produit aux petites heures de vendredi (10 avril) dans la capitale, Accra, en particulier au centre médical de l’Université du Ghana, où il avait été brièvement admis. Un responsable proche du rapport a déclaré qu’il avait des complications de santé sous-jacentes avant de contracter le virus.

En Somalie, le décès a été confirmé dimanche d’un responsable régional. La mort de Khalif Mumin était la deuxième dans la nation de la Corne de l’Afrique. Il est décédé dans un hôpital de la capitale Mogadiscio, l’hôpital Maritini est le seul centre de traitement des coronavirus en Somalie.

lire aussi: Mauritanie bat le virus, un député tanzanien infecté

africanews.com

Partager : Twitter

Facebook