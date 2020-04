Coronavirus: Réduction du couvre-feu qui passe de 18h à 21 h et maintien des autres restrictions

Le comité ministériel chargé de lutter contre la propagation du coronavirus a décidé, aujourd’hui mardi , de réduire les heures de couvre-feu sur l’ensemble du territoire national, tout en maintenant les autres mesures de prévention.

Le Ministre de l’intérieur et de la décentralisation a déclaré que la seule mesure que le comité avait décidé d’examiner était de réduire les heures de couvre-feu à neuf heures du soir jusqu’à six heures du matin, à partir du début du mois sacré du Ramadan.

Le Ministre de l’intérieur et de la décentralisation a, à l’occasion, démenti qu’il avait été décidé d’ouvrir la capitale Nouakchott ou d’autoriser le transport entre les wilayas de l’intérieur du pays.

Le Comité ministériel a tenu une longue réunion aujourd’hui, mardi, pour examiner les mesures de prévention qu’il avait prises depuis le début de la pandémie du coronavirus.

Le comité ministériel a longuement débattu de ces mesures, notamment celles relatives à l’ouverture de la capitale Nouakchott , la mobilité interrégionales, à la lumière des avis divergents des membres du comité.

En fin de compte, le comité a décidé que la seule mesure possible était de réduire les heures de couvre-feu. Ministre de l’intérieur et de la décentralisation a déclaré que le couvre-feu commencerait à neuf heures et qu’il n’y aurait aucune tolérance pour les contrevenants, indiquant que la loi s’appliquerait à tout le monde.

