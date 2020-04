(COVID-19) La Mauritanie reçoit un deuxième don des fondations chinoises Jack Ma et Alibaba Group

Le deuxième lot du don composé d’équipements médicaux des fondations chinoises Jack Ma et Alibaba, est reçu ce lundi par le ministre mauritanien de la Santé Dr. Mohamed Nedhirou Ould Hamed à Nouakchott.

En contribution aux efforts de lutte contre le COVID-19 en Mauritanie, « ce deuxième lot comporte des respirateurs, des tests et d’autres équipements médicaux », a précisé le ministère.

Dans son discours prononcé à cette occasion, le ministre de la Santé a souligné que « cette contribution traduit le niveau de coopération entre la Mauritanie et la Chine. C’est une coopération qui couvre, depuis des décennies, différents secteurs dont celui de la santé et qui bénéficie, encore aujourd’hui, de l’appui généreux d’opérateurs économiques chinois pour faire face à la pandémie de COVID-19″.

« Cette aide précieuse permettra au pays de renforcer ses moyens préventifs contre ce fléau, notamment à travers les analyses et les tests permettant une connaissance plus précise de la situation sanitaire, après que toutes les personnes placées en confinement à Nouakchott aient été soumises aux tests et dans la perspective d’élargissement des tests aux wilayas de l’intérieur du pays », a-t-il ajouté.

Pour sa part, l’ambassadeur de Chine en Mauritanie, Zhang Jianguo, a indiqué que « cette contribution vient en appui aux importants efforts déployés par les pouvoirs publics mauritaniens pour endiguer la propagation du COVID-19, et qui se sont soldés par d’excellents résultats grâce à la pertinence des mesures préventives et à leur mise en oeuvre ».

« En ces moments difficiles, la Chine se tient aux côtés de la Mauritanie pour la soutenir dans son combat contre la pandémie de COVID-19 comme exactement la Mauritanie s’était tenue à ses côtés », a souligné le diplomate chinois.

Le premier lot de médicaments et équipement avait été remis à la Mauritanie par la Chine, le 28 mars dernier « pour une meilleure réponse au COVID-19 ».

Selon le ministère mauritanien de la Santé, la Mauritanie ne compte plus de cas positif actif.

Source URL: https://chine.in/actualite/cn/covid-mauritanie-recoit-deuxieme-don_131653.html

