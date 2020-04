Déclaration de l’association Agir pour Sélibaby

L’Association Agir Pour Sélibaby vient ici soutenir et donner écho à la déclaration du 13 juillet 2020 faite par les Organisations de la Société Civile du Guidimakha.

Considérant que la Capitale régionale du Guidimakha, Sélibaby est au carrefour des risques et des enjeux pour toute la région.

Agir pour Sélibaby, toutes sections confondues, en appelle à un éveil et une mobilisation particulière des jeunes, pour vulgariser dans la ville de Sélibaby les mesures d’hygiène, de propreté et de protection générale contre les risques sanitaires.

Nous appelons à plus d’ efforts de tous pour la propreté de la ville et y donner le meilleur exemple en matière de respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Toute la Mauritanie est mobilisée pour faire face à l’urgence sanitaire .

Et les mesures exceptionnelles doivent être poursuivies.

Cependant, il est aussi important que nous anticipions sur l’après-crise aigüe, l’après-confinement, et que nous évitions d’être encore surpris par un autre désastre, celui des inondations.

En effet, si l’hivernage prochain, des inondations frappaient encore la ville, après le choc lié à la prévention et la lutte contre le COVID-19, les dégâts seraient incalculables.

Nous attirons donc l’attention des autorités et de la société civile sur ces risques. Il est souhaitable que des travaux soient entrepris à temps, avant la période d’hivernage, pour éviter les inondations (exemples : réparation des principaux axes, réfection des ponts et /ou radiers).

Il est souhaitable que, à la veille du mois béni du Ramadan, la vigilance des autorités soit aussi accrue autour du prix des denrées de première nécessité, afin que les populations démunies qui auront été déjà plus impactées par l’actuelle crise sanitaire soient encore protégées et soutenues.

Nous appelons à l’unité de toutes les associations et acteurs de la société civile dans ce combat de prévention du COVID19 à Sélibaby .

Nous remercions tous les Sélibabiens de la diaspora dont on mesure l’attachement et les inquiétudes pour les parents au terroir. Nous en appelons toujours à leur courage, leur mobilisation et leur soutien à une vaillante vie associative qui œuvre courageusement pour Sélibaby, malgré la modestie des moyens et la multitude des problèmes existants.

Notre association, toutes sections confondues (Mauritanie et Diaspora), réaffirme sa détermination de toujours œuvrer aux côtés des autorités régionales, locales, des associations et des populations afin de relever les nombreux défis, à l’échelle de Sélibaby.

Paris 20 /04/2020

Le conseil d’orientation

