Evolution du coronavirus en Afrique

Le nouveau coronavirus provoque une crise sanitaire inédite dans le monde entier et l’Afrique est de plus en plus touchée.

NOMBRE DE PAYS TOUCHÉS

52 NOMBRE DE CAS RECENSÉS 23.169 NOMBRE DE DÉCÈS 1135

Afrique du Sud: Cas (3300) – Guérisons (1055) – Décès (58)

La nation arc-en-ciel annonce ce lundi 142 nouveaux cas de coronavirus et 4 décès.

Algérie : Cas (2718) – Guérisons (1099) – Décès (384)

89 nouveaux tests positifs ont été effectués aujourd’hui. En plus, il y a eu 9 décès.

Angola : Cas (24) – Guérisons (6) – Décès (2)

Luanda ne rapporte aucun cas aujourd’hui.

Bénin: Cas (54) – Guérisons (27) – Décès (1)

L’ex-Dahomey a indiqué 19 contaminations ce jour.

Botswana : Cas (20) – Guérisons (0) – Décès (1)

Ce pays de l’Afrique australe ne décompe aucune infection ce lundi.

Burkina Faso : Cas (581) – Guérisons (367) – Décès (38)

Au pays des hommes intègres, 5 nouvelles contaminations et 2 décès sont déclarés.

Burundi : Cas (5) – Guérisons (4) – Décès (1)

Ce pays recense aujourd’hui quatre patients rétablis.

Cameroun : Cas (1017) – Guérisons (305) – Décès (42)

Au pays de Paul Biya, on signale 20 décès supplémentaires.

Cabo Verde: Cas (67) – Guérisons (1) – Décès (1)

Dans cet archipel, le virus est réapparu ces derniers jours. Sixcas sont notés ce lundi.

Centrafrique : Cas (12) – Guérisons (4) – Décès (0)

Rien à signaler aujourd’hui même si le virus a récemment refait surface en RCA.

Comores : Cas (0) – Guérisons (0) – Décès (0)

Le coronavirus n’a pas encore atteint les Comores.

Congo : Cas (160) – Guérisons (16) – Décès (6)

Ce pays a révélé 17 nouveaux cas aujourd’hui.

Côte d’Ivoire : Cas (879) – Guérisons (287) – Décès (10)

32 cas de Covid-19 et 1 décès ont été notés ce lundi.

Djibouti : Cas (846) – Guérisons (102) – Décès (2)

Rien à signaler ce jour.

Egypte : Cas (3333) – Guérisons (821) – Décès (250)

Dans ce grand pays de l’Afrique du nord, on note aujourd’hui 189 nouveaux cas et 11 morts.

Erythrée : Cas (39) – Guérisons (3) – Décès (0)

Pas de nouvelle, bonne nouvelle pour Asmara.

Eswatini : Cas (24) – Guérisons (8) – Décès (1)

L’ex-Swaziland remarque deux cas aujourd’hui.

Ethiopie : Cas (111) – Guérisons (16) – Décès (3)

Ce pays, abritant le siège de l’Union Africaine (UA), a déclaré 3 cas ce lundi.

Gabon : Cas (109) – Guérisons (7) – Décès (1)

Dans le pays d’Ali Bongo, la situation n’évolue pas aujourd’hui.

Gambie : Cas (10) – Guérisons (2) – Décès (1)

Ce pays enclavé souffle ce lundi.

Ghana : Cas (1042) – Guérisons (99) – Décès (9)

Accra rapporte, entre dimanche et lundi, 208 nouvelles infections.

Guinée : Cas (622) – Guérisons (122) – Décès (5)

Conakry répertorie aujourd’hui 43 nouveaux cas.

Guinée-Bissau : Cas (50) – Guérisons (3) – Décès (0)

C’est le statu quo dans ce pays lusophone.

Guinée équatoriale : Cas (79) – Guérisons (7) – Décès (0)

Malabo souffle aujourd’hui. Trois patients ont même recouvré la santé.

Kenya : Cas (281) – Guérisons (69) – Décès (14)

Ce pays de l’Afrique de l’est a communiqué ce lundi 11infections.

Lesotho : Cas (0) – Guérisons (0) – Décès (0)

Cet Etat enclavé échappe, pour le moment, au virus.

Liberia : Cas (99) – Guérisons (7) – Décès (8)

Durant cette journée, il y a eu 8 infections attestées.

Libye : Cas (51) – Guérisons (11) – Décès (1)

Tripoli confirme aujourd’hui deux cas positifs.

Madagascar : Cas (121) – Guérisons (41) – Décès (0)

Dans la Grande île, deux malades sont guéris ce jour.

Malawi : Cas (17) – Guérisons (3) – Décès (2)

La maladie se développe très lentement dans ce pays. Aucun cas signalé ce jour.

Mali : Cas (224) – Guérisons (42) – Décès (14)

Ce pays ouest-africain respire aujourd’hui.

Maroc : Cas (3046) – Guérisons (350) – Décès (143)

Ce lundi, 191 personnes ont contracté le virus dans le Royaume. Deux patients sont morts.

Maurice : Cas (328) – Guérisons (224) – Décès (9)

Aujourd’hui, 16 malades ont gagné la bataille contre le virus.

Mauritanie : Cas (7) – Guérisons (6) – Décès (1)

Jour d’accalmie dans la République islamique.

Mozambique : Cas (39) – Guérisons (8) – Décès (0)

Maputo ne constate pas de nouvelles infections.

Namibie : Cas (16) – Guérisons (6) – Décès (0)

Cet Etat n’a dénombré aucun cas ces derniers jours.

Niger : Cas (655) – Guérisons (124) – Décès (20)

Niamey déclare ce lundi sept nouveaux cas.

Nigeria : Cas (627) – Guérisons (170) – Décès (21)

Ce grand pays de l’Afrique de l’ouest a constaté, entre dimanche et lundi, 86 cas et 2 morts.

Ouganda : Cas (56) – Guérisons (38) – Décès (0)

Dix patients se sont remis aujourd’hui.

RD Congo : Cas (350) – Guérisons (35) – Décès (25)

Kinshasa annonce, entre dimanche et lundi, 23 nouveaux casde coronavirus.

Rwanda : Cas (147) – Guérisons (76) – Décès (0)

Le pays de Paul Kagamé n’a pas confirmé de cas ce jour.

Sao Tomé-et-Principe : Cas (4) – Guérisons (0) – Décès (0)

Dans ce pays insulaire du Golfe de Guinée, le virus y a fait son entrée avec 4 cas. Rien depuis.

Sénégal : Cas (377) – Guérisons (235) – Décès (5)

Ce lundi, le Sénégal a réalisé 281 tests dont 10 sont positifs. Il s’agit de 5 cas contacts suivis et de 5 cas issus de la transmission communautaire. Deux patients, âgés de 68 et 74 ans, sont respectivement décédés dimanche et lundi.

Seychelles : Cas (11) – Guérisons (5) – Décès (0)

Ce pays n’a pas découvert de cas aujourd’hui.

Sierra Leone : Cas (43) – Guérisons (6) – Décès (0)

Huit cas positifs de Covid ce jour.

Somalie : Cas (164) – Guérisons (3) – Décès (7)

Les autorités sanitaires n’ont rien déclaré.

Soudan : Cas (92) – Guérisons (8) – Décès (12)

Khartoum annonce 26 nouveaux cas et 2 décès.

Soudan du Sud : Cas (4) – Guérisons (0) – Décès (0)

La situation est stable dans le dernier Etat africain indépendant.

Tanzanie : Cas (254) – Guérisons (11) – Décès (10)

Ce pays rapporte aujourd’hui 84 cas et 3 décès.

Tchad : Cas (33) – Guérisons (8) – Décès (0)

Le pays d’Idriss Déby n’indique rien ce lundi.

Togo : Cas (84) – Guérisons (53) – Décès (6)

Aucun cas de coronavirus notifié aujourd’hui. Mais il y a eu un nouveau décès.

Tunisie : Cas (884) – Guérisons (148) – Décès (38)

Le dépistage de 5 personnes s’est avéré positif ce lundi.

Zambie : Cas (65) – Guérisons (35) – Décès (3)

Lusaka a détecté quatre nouveaux cas.

Zimbabwe : Cas (25) – Guérisons (2) – Décès (3)

Dans ce pays de l’Afrique australe, pas de nouveaux porteursdu virus recensés aujourd’hui.

Par Mame Diarra GOMIS

SourceURL:https://kewoulo.info/evolution-du-coronavirus-en-afrique-18/

Partager : Twitter

Facebook