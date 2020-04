Le ministre de l’Économie et de l’Industrie reçoit le chef de la Délégation de l’UE

Le ministre de l’Économie et de l’Industrie, M. Abdel Aziz Ould Dahi a reçu, mardi, le chef de la Délégation de l’Union européenne en Mauritanie, SEM. Giacomo Durazzo.



L’audience a été l’occasion de passer en revue la coopération entre la Mauritanie et l’UE, particulièrement dans le domaine de la prévention de la propagation du coronavirus. Il a été, aussi, question de la situation économique locale et régionale.

Le ministre a exprimé au diplomate européen les remerciements du gouvernement et du peuple mauritaniens à l’UE pour son appui multiforme.



De son côté, le chef de la Délégation de l’UE a exprimé l’appréciation de l’Union de la position de solidarité démontrée par la Mauritanie vis-à-vis de l’Europe dans sa lutte contre le coronavirus et a indiqué que l’UE était disposée à appuyer la Mauritanie pour faire face à la pandémie et à ses conséquences.

La Commission européenne vient d’annoncer 15,6 milliards d’euros d’assistance pour faire face au #coronavirus au niveau global, dont une partie importante au bénéfice des pays africains, y compris la #Mauritanie. #AUEU #StrongerTogether #EUSolidarity👉 https://t.co/duyCwFk7tF pic.twitter.com/Sxrno1Y9b0 — UEenMauritanie (@UEMauritanie) April 8, 2020





L’entrevue s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, du conseiller du ministre chargé de la coordination avec le G5-Sahel, du directeur général des Financements, des Investissements publics et de la Coopération économique et du directeur de la Coopération à la Délégation de l’UE.





Partager : Twitter

Facebook