Le ministre de l’Enseignement fondamental reçoit le représentant du PAM

Le ministre de l’Enseignement fondamental et de la Réforme de l’éducation nationale, M. Adama Bocar Soko, a reçu en audience , mardi à Nouakchott, le représentant du Programme Alimentaire Mondial (PAM) en Mauritanie, M. Nacer Ben Alegh.

La rencontre a porté sur les relations de coopération existant entre la Mauritanie et cette institution onusienne et les moyens susceptibles

de les renforcer et de les développer, notamment dans les domaines de compétence du ministère.

A propos du Programme Alimentaire Mondial (PAM)

Avec 86,7 millions de personnes aidées dans environ 83 pays chaque année, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) est la première organisation humanitaire mondiale de lutte contre la faim, fournissant une aide alimentaire dans les situations d’urgence et travaillant avec les communautés pour améliorer la nutrition et renforcer la résilience.

Alors que la communauté internationale s’est engagée à éradiquer la faim, à assurer la sécurité alimentaire et à améliorer la nutrition d’ici 2030, une personne sur neuf dans le monde ne mange toujours pas à sa faim. L’aide alimentaire est au cœur de la lutte pour briser le cycle de la faim et de la pauvreté.

Chaque jour, le PAM envoie 5 000 camions, 20 navires et 92 avions sur le terrain pour apporter des vivres et d’autres formes d’assistance aux plus démunis. Chaque année, nous distribuons environ 15 milliards de rations pour un coût moyen estimé à 0,31 $ par ration. Ces chiffres expliquent la réputation inégalée du PAM en tant qu’intervenant dans les situations d’urgence, grâce à sa capacité à intervenir rapidement et efficacement dans les environnements les plus difficiles.

Le PAM concentre ses efforts sur l’aide d’urgence, les secours et la réhabilitation, l’aide au développement et les opérations spéciales. Deux tiers de son travail ont lieu dans des pays touchés par des conflits où les populations sont trois fois plus susceptibles d’être sous-alimentées que celles qui vivent dans des pays sans conflit.

