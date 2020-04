Les enfants gâtés de la tribu ( suite) !

Les tribus ne se disputent pas le pouvoir en Mauritanie, directement mais y arrivent à la faveur des coups d’Etats perpétrés par l’un des leurs au sein de la grande muette ! Certes, aucune tribu mauritanienne n’est militairement active pour prendre le pouvoir par les armes, autrement dit via les coups d’Etats, sans la complicité d’autres officiers issus d’autres tribus ! Les tribus les plus nombreuses dans l’armée comme les Awlad Daoud et Aoulad Ennassir , sont absentes dans l’ élite militaire , ce qui implique l’inexistence d’une stratégie de prise du pouvoir fondée sur la représentativité militaire au sein de l’ état major !

Mais , les rivalités qui peuvent naître entre groupes d’ officiers auteurs de coups d’ Etats , peuvent parachuter une tribu au pouvoir comme le cas de Haidalla qui a été désigné président en 1981 suite aux discordes entre putschistes ! Haidalla est une exception parce que sa tribu Learoussyine ne comptait en Mauritanie que deux familles qui sont Ehel Haidalla eux-mêmes et Ehel Etanji , ce qui n’ a pas empêché le président Mohamed Khouna d’ utiliser les moyens et les vivres propres à la Mauritanie , pour soutenir sa tribu au Polisario !

Quand Ould Abdel Aziz et Ould Ghazouani ont renversé récemment Ould Taya qui a eu raison du régime de Haidalla par coup d’Etat du 12.12. 1984, les ingrédients tribaux favorables à l’exercice du pouvoir, étaient encore présents et convenables aux nouveaux maitres du pays ! Aziz avait son cousin germain, le colonel Ely Ould Mohamed Vall à la tête des renseignements généraux du pays, en plus d’un groupe puissants d’opérateurs économiques, dont le milliardaire Mohamed Ould Bouamatou , un Sbaii redoutable dans la prise du pouvoir ! Le règne des Awlad Bisbaa a favorisé l’ascension économique fulgurante d’une nouvelle race d’hommes d’affaires devenus prospères, mais les rapports des enfants gâtés de Ould Abdel Aziz , avec le Makhzen se sont dégradés parce qu’ ils cherchent à profiter de l’ Etat sans lui renvoyer l’ ascenseur !

A suivre

