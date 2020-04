Message de l' Ambassadeur de France en Mauritanie

Chers compatriotes,

Dans le contexte de crise mondiale liée à l’épidémie de covid-19, je souhaite vous redire la mobilisation pleine et entière de mes services. La recommandation générale qui vous a été faite d’éviter les contacts et les déplacements internationaux et de rester chez vous demeure plus que jamais d’actualité : c’est ainsi que nous pourrons contribuer ensemble à stopper la propagation du virus, ainsi qu’en continuant à mettre en œuvre les gestes barrière.

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a souhaité qu’un plan local de soutien médical et sanitaire, éducatif et social, lié à la crise du Covid-19 soit mis en place en votre faveur en Mauritanie. Une attention particulière sera portée, dans ce cadre, à nos compatriotes les plus vulnérables.

Les modalités pratiques de mise en œuvre de ce plan vous seront communiquées très rapidement. Il visera à faciliter diagnostic et suivi sanitaire en mettant par exemple à votre disposition, là où cela est possible, des solutions de télésurveillance et de télémédecine, en facilitant l’accès à certains médicaments et, dans des situations sanitaires graves qui ne pourraient être traitées ici, à des possibilités d’évacuation sanitaire.

Ce plan sera complété très rapidement d’un dispositif renforcé de bourses scolaires et d’aide sociale pour soutenir ceux d’entre vous qui font face à des situations personnelles particulièrement difficiles, ainsi que d’un plan d’urgence pour l’ensemble du réseau d’enseignement français à l’étranger.

Afin que nous puissions continuer à assurer le meilleur lien avec la communauté française, si vous connaissez autour de vous des personnes non inscrites au Registre des Français établis hors de France, incitez-les à s’inscrire pour que nous puissions rester en contact avec le maximum d’entre vous.

Mes services restent naturellement disponibles pour répondre aux situations d’urgence que vous pourriez rencontrer (adresse courriel : afe.nouakchott-amba[at]diplomatie[dot]gouv[dot]fr) tant sur le plan sanitaire que sur le plan social.

Je vous invite à faire preuve de sérénité et de solidarité dans cette période inédite. Je suis convaincu que nous saurons ensemble traverser cette épreuve en Mauritanie.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Robert Moulié

Ambassadeur de France

Source: Ambassade de France en Mauritanie

