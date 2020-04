Le ministre de la santé : « nous ne sommes pas sûr qu’il n’y a pas de cas du covid-19 dans le pays »

Dans une déclaration faire mardi le ministre de la santé Dr Nadhirou Ould Hamed a dit qu’il n’avait pas la certitude que le pays ne compte pas de cas du covid-19 et que le danger persistait.

Lors d’une conférence de presse tenue par les membres de la commission le ministre a dit qu’il se pourrait qu’il y ait des cas d’infection sans que le sujet ne présente des symptômes de la maladie.

Il a rappelé que deux des cas enregistrés dans le pays n’avaient pas développé les symptômes de la maladie, la découverte de leur infection l’a été par hasard ce qui signifie qu’il puisse exister des cas similaires dans le pays.

« C’est ce genre de cas qui nous a amené à maintenir les dispositions en vigueur pour prévenir la propagation du coronavirus » a notamment déclaré le ministre.

Dr Nadhirou a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts entrepris et qui ont été probants et qu’il n’était pas possible présentement de réduire les mesures en vigueur le danger n’étant pas écarté.

Les pressions se sont accrues, a ajouté le ministre, avec l’augmentation des cas de la maladie enregistrés dans les pays voisins, réaffirmant qu’il était impératif de prendre de nouvelles mesures plus fermes dans l’avenir afin d’éviter la propagation de la maladie.

saharamedias

Partager : Twitter

Facebook