Le wali du Trarza effectue une visite aux points de passage frontaliers de la wilaya

Le wali du Trarza, M Moulaye Brahim Ould Moulaye Brahim, a effectué, mercredi, en compagnie du président du conseil régional et des autorités militaires et sécuritaires de la wilaya, une visite d’information au niveau de tous les points de passage frontaliers situés entre la ville de Rosso et l’arrondissement administratif de Lexeiba.

Cette visite d’information a pour objectif de constater sur le terrain

les mesures suivies au niveau de ces points de passage pour empêcher

tout acte d’infiltration sur le territoire .de la wilaya.



Auparavant, la même délégation conduite par le wali avait visité,

mardi, l’ensemble des points de passage frontaliers se trouvant entre

Rosso et l’arrondissement administratif de N’Diago.

Au cours de ces visites, le wali a donné des instructions fermes pour

une surveillance draconienne de ces points de passages et pour

l’observation du maximum de vigilance et de prudence.

Il a ajouté que la prévention de la propagation de la pandémie du

coronavirus exige le redoublement des efforts de tous et qu’il n’y a

aucune excuse pour le non respect des mesures suivies en ce qui

concerne la protection des points de passage frontaliers et de la

dénonciation de toute personne infiltrée.

Le wali a également effectué une visite similaire au niveau de la

bande terrestre reliant N’Diago et Keurmacen.

Au cours de ces visites, le wali a exhorté les populations à

respecter toutes les mesures administratives et sanitaires visant à

empêcher la propagation du Covid-19, invitant les habitants à dénoncer

le plus tôt possible toute personne infiltrée.

