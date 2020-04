Mauritanie-coronavirus : tous les patients déclarés guéris, le pays n’a plus de cas positif

« La Mauritanie ne compte plus de cas positifs », a déclaré l’Agence mauritanienne d’information (AMI). La semaine dernière, le porte-parole du gouvernement, Sidi Ould Salemm avait déclaré que le gouvernement envisage de lever certaines règles de confinement.

« L’état de santé du pays est l’un des meilleurs au monde, Dieu soit loué. L’Etat a commencé à penser à évaluer la situation, et il prendra des mesures de ce qu’il juge approprié à la réalité à la fin de la semaine prochaine, en réduisant les mesures de précaution. »

Les autorités mauritaniennes continuent à maintenir “une stricte mobilisation” de tous les secteurs pour prévenir la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement mauritanien a instauré un couvre-feu de 18H00 à 06H00 pour contenir la propagation de COVID-19, et interdit la circulation des personnes entre les provinces. Il a également décidé d’interdire tout rassemblement et fermer les lieux de rassemblement, dont des restaurants et cafés, dans un pays où les interactions sociales sont très importantes dans ce type de lieux de socialisation. Une aide alimentaire est également distribuée aux foyers les plus touchés par la pandémie.

