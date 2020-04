Coronavirus: 25 131 cas confirmés, 1 205 décès… le point sur la pandémie en Afrique ce 22 avril

L’Afrique comptait ce mercredi 22 avril 25 131 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 1 205 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine. Trois pays enregistrent plus de 3 000 cas : l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Maroc.

Ramaphosa lance un plan de 24 milliards d’euros pour sortir de la crise

En Afrique du Sud, le président a annoncé mardi soir un plan de mesures économiques de 24 milliards d’euros. 2,5 milliards doivent être exclusivement consacrés à l’augmentation des aides sociales afin de répondre à la détresse qui monte dans le pays depuis le début du confinement. Cyril Ramaphosa a également déclaré que 250 000 colis de nourritures seront distribués au cours des deux prochaines semaines.

Depuis plusieurs jours, des cas de violences se multiplient en Afrique du Sud, particulièrement dans les townships. Dans ces quartiers pauvres, où depuis le début du confinement, la population peine à se nourrir, des heurts éclatent avec la police pendant les manifestations. Dans la région du Cap, des camions transportant de l’aide alimentaire ont été attaqués et pillés.

Couvre-feu légèrement assoupli en Mauritanie

En Mauritanie, dès ce vendredi, premier jour du ramadan, le couvre-feu commencera à 21h, et non plus 18h. En revanche, il se terminera toujours à 6h du matin. Mais le mois de jeûne n’occasionnera pas d’autres changements dans les mesures prises contre la propagation du coronavirus. Les frontières restent fermées, tout comme les écoles et universités. L’interdiction de circuler entre les régions mauritaniennes est également maintenue. Depuis samedi, le pays ne compte plus de cas positifs déclarés. Parmi les sept cas confirmés, les autorités enregistrent six guérisons et un décès.

Le sommet du Commonwealth prévu en juin à Kigali reporté

Le 26ème sommet du Commonwealth, qui devait se tenir au Rwanda du 22 au 27 juin a été reporté. La nouvelle date n’a pas encore été précisée, mais le sommet sera toujours organisé à Kigali.

À Madagascar, inquiétudes sur le remède miracle du président

Trois grandes de villes de Madagascar ont commencé à sortir du confinement depuis le début de cette semaine. Les élèves de 3ème et de Terminale ont repris les cours ce matin, avec une obligation : prendre la décoction que le chef de l’État présente comme un remède contre le coronavirus. Les déclarations du président soulèvent de plus en plus de scepticisme dans la communauté scientifique. Depuis mardi matin, le communiqué de l’Académie malgache de médecine est relayé en boucle sur les réseaux sociaux. « Devant l’intention de distribuer des médicaments ou des tisanes, l’Académie déclare qu’il s’agit d’un médicament dont les preuves scientifiques n’ont pas été encore élucidées et qui risque de porter préjudice à la santé de la population, en particulier à celle des enfants », peut-on y lire.

Selon la Banque mondiale, les transferts de fonds vers l’Afrique pourraient chuter de 11 milliards de dollars

La Banque mondiale prévoit une chute considérable des envois d’argents des travailleurs émigrés africains vers leurs pays d’origine. En Afrique subsaharienne, les envois passeraient de 48 milliards de dollars en 2019 à 37 milliards en 2020, soit une baisse de 23,1%. En cause : l’impact de la crise économique mondiale liée au coronavirus qui affecte largement les diasporas.

Le confinement est prolongé au Lesotho

Le confinement, qui devait prendre fin ce mardi au Lesotho, est prolongé pour deux semaines supplémentaires. Il se terminera donc le 5 mai. Le Premier ministre, Thomas Thabane a déclaré que cette prolongation donnera le temps au gouvernement d’acquérir les équipements de soins nécessaires, comme les appareils respiratoires et les vêtements de protection pour les soignants. Selon le chef du gouvernement, cette période permettra également de mener une campagne de dépistage massive dans les hôpitaux et les zones les plus à risque.

Actu Cameroun