International

Voici notre rubrique « Point de l’actualité » à 03H00 GMT :

(COVID-19) Le Pentagone va prolonger le gel des mouvements des troupes américaines jusqu’au 30 juin

WASHINGTON — Le département américain de la Défense va prolonger son ordre de gel des mouvements des troupes américaines jusqu’au 30 juin en raison de l’épidémie de COVID-19, a annoncé samedi un responsable du Pentagone. Il a déclaré que les nouvelles directives, qui entreront en vigueur lundi, comprendront des restrictions allégées et davantage d’exemptions autorisées par rapport aux précédentes.

Soutenir l’OMS revient à sauvegarder le multilatéralisme (Wang Yi)

BEIJING — Le conseiller d’Etat chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré samedi qu’en ce moment critique où le monde est en train de combattre la pandémie de COVID-19, soutenir l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et son directeur général revient à sauvegarder la philosophie et le principe du multilatéralisme.

(COVID-19) La Mauritanie ne compte plus de cas positif actif (officiel)

NOUAKCHOTT — La Mauritanie ne compte plus de « cas positif » actif, a indiqué un bulletin du ministère mauritanien de la Santé rendu public ce samedi. « Le cumul de 7 cas confirmés (4 femmes et 3 hommes) a été déclaré depuis l’annonce de la maladie », a fait savoir le bulletin, ajoutant qu’il y a eu la guérison de six cas et un décès.

(COVID-19) Le Premier ministre espagnol demande une prolongation de l’état d’alerte jusqu’au 9 mai

MADRID — Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré samedi lors d’une conférence de presse télévisée qu’il allait demander au Parlement espagnol de prolonger « l’état d’alerte » en cours de 15 jours supplémentaires, jusqu’au 9 mai. L’annonce de M. Sanchez intervient alors que les nouveaux chiffres communiqués samedi par les autorités sanitaires montrent que l’Espagne a signalé plus de 20.000 décès dus au coronavirus et plus de 190.000 cas confirmés.

Source: Agence de presse Xinhua