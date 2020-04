Mariem Cheikh placée sous contrôle judiciaire

Mariem Mint Cheikh Dieng a été placée, mardi 21 avril sous contrôle judiciaire par les autorités judiciaires. Arrêtée et détenue depuis le 13 avril dernier, dans les locaux de la DES, la bloggeuse et militante du mouvement abolitionniste avait été déférée en début de matinée au parquet du tribunal de Nouakchott ouest.

Lundi, la police avait réprimé une manifestation de militants de IRA Mauritanie réclamant sa ibération immédiate.

Des blessés avaient été enregistrés dans les rangs des sympathisants de Biram ainsi que desarrestations.

Le bloggeur Youssef Ould Hmeity a lui aussi été placé sous contrôle judiciaire à Zouerate, Il est reproché à Mariem et Youssef le contenu de leurs post et audio jugés discriminatoires et tombant sous le coup de la loi du 18 Janvier 2018 contre la discrimination.

