Mauritanie • GGSR, nouveau système de sécurité contre les enlèvements

Une nouveauté concernant le volet sécuritaire en Mauritanie, la mise en place d’un système de sécurité sur les routes afin d’éviter entre autres les enlèvements.

La nouvelle unité qui se met en place en Mauritanie s’appelle « Groupement général de la sécurité routière » (GGSR), elle vise à mettre en échec les différentes formes de criminalité et de délinquance transfrontalière, ce qui inclue aussi le trafic de drogue et celui des êtres humains.



Il s’agit pour les autorités mauritaniennes de relever le défi de l’immensité du territoire via l’intervention d’un corps spécialisé composé de militaires mais distinct des troupes de l’armée. Longue de 4 mois, la formation militaire des membres du GGSR vient de s’achever à Rosso, ouvrant la voie à une autre phase de formation axée celle-ci davantage sur les compétences professionnelles. A son terme, la première promotion de ce groupement concentrera sa surveillance sur l’axe Nouakchott-Nouadhibou, un axe stratégique pour le développement de la Mauritanie. Or ces dernières années, l’ensemble sahélo-saharien a servi de terreau à des organisations criminelles particulièrement actives, au premier rang desquelles l’ex-GSPC se réclamant d’Al-Qaïda.

La Mauritanie a servi de théâtre à plusieurs de ces opérations, on s’en souvient de l’enlèvement d’humanitaires espagnols fin 2009, et un an plutôt de l’attaque meurtrière de ressortissants français. La Mauritanie a beaucoup fait pour s’en prémunir et rassurer notamment les touristes toujours très sensibles aux aléas sécuritaires de la région. Certains voyagistes français avaient ainsi rayé la Mauritanie de leurs destinations à l’automne dernier à la suite d’un kidnapping au Niger. La suspension avait duré quelques mois et les appels à la vigilance du ministère français des affaires étrangères continuent de peser sur la fréquentation touristique.

