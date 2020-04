Mauritanie: la Charte des haratines annule sa marche

La Charte des droits politiques, sociaux et économiques des haratines a annoncé l’annulation de sa marche annuelle prévue pour la fin de ce mois.

La Charte des Haratines a déclaré que l’annulation de la marche résulte des “conditions actuelles de la pandémie du coronavirus ses effets dévastateurs que le monde connaît aujourd’hui, et des mesures imposées par ces conditions pour protéger les citoyens”.

Dans la déclaration la Charte a ajouté: “Compte tenu de la nécessité de respecter strictement les instructions des autorités sanitaires compétentes, y compris la nécessité d’éviter les grands rassemblements et dans l’intérêt de la charte de protéger et de promouvoir les efforts officiels et civils visant à prévenir et à combattre la propagation du Covid 19, il a été décidé de suspendre la marche annuelle prévus le 29 avril 2020 en raison de ces circonstances.”

Toujours dans la déclaration poursuit la Charte “A cette occasion, la charte appelle tous les Mauritaniens luttant contre l’injustice et la marginalisation à participer activement à la commémoration en exprimant l’engagement collectif général dans le cadre national afin de soutenir les opprimés et les marginalisés, sous le slogan de la réforme immobilière pour assurer l’égalité et le développement.”

Par Moustapha Sidiya – 22/04/2020 2:20pm

senalioune.com