Mauritanie : Mohamed Ould Bouamatou traque le coronavirus jusqu’au Sénégal

Par Sofiane- 21 avril 2020 afriquenligne.fr

S’étant toujours défini comme un philanthrope africain, Mohamed Ould Bouamatou ne pouvait pas limiter ses actions contre le coronavirus en Mauritanie. Après avoir débloqué un milliard d’Ouguiyas (2,6 millions de dollars) pour son pays, l’homme d’affaires vient de décaisser un milliard de francs CFA (1,6 million de dollars) pour le Sénégal, pays voisin qu’il considère comme sa « seconde patrie ».

Le Sénégal, l’un des pays africains les plus touchés par le Covid-19

Il y a deux semaines, Mohamed Ould Bouamatou a fait don d’un milliard d’Ouguiyas (2,6 millions de dollars) au gouvernement mauritanien dans le cadre de l’appel lancé par le président Mohamed Ould Ghazouani pour la création d’un fonds national de solidarité sociale contre la pandémie du Covid-19 et ses conséquences. Dans la foulée, il a appelé ses pairs d’Afrique et de Mauritanie à apporter leur contribution dans la lutte contre ce virus. Plusieurs patrons mauritaniens ont répondu à son appel dans les jours qui ont suivi.

Mais le banquier ne pouvait pas se contenter de venir en aide à sa seule Mauritanie. S’étant toujours considéré comme un philanthrope africain, Mohamed Ould Bouamatou a passé la frontière sud de son pays pour traquer le Covid-19 au Sénégal. Cet État voisin est l’un des plus touchés en Afrique avec 299 cas, 183 guérisons et 2 décès, tandis que la Mauritanie recense seulement 7 cas, 2 guérisons et 1 décès à la date du mercredi 15 avril 2020. Au Sénégal, Mohamed Ould Bouamatou a décaissé un milliard de francs CFA (1,6 million de dollars) pour alimenter le fonds Force Covid-19 mis en place par le président Macky Sall contre la pandémie du coronavirus.

Bouamatou des liens particuliers avec le Sénégal

Si Bouamatou commence son offensive africaine par le Sénégal c’est parce qu’il considère ce pays comme sa « seconde patrie ». Et il a plusieurs raisons de le croire. Sa Mauritanie natale et le Sénégal partagent une longue frontière terrestre et maritime et beaucoup de similitudes culturelles et géographiques. Bouamatou appartient également à la tribu des Oulad Sbaï, à cheval entre le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. En outre, le banquier a quelques affaires là-bas. En effet, il a récemment repris, avec son compatriote Abderrahmane Ndiaye du groupe Sagam – installé à Dakar – le distributeur de carburant Elton Oil.

Les aides à l’Afrique se multiplient

En apportant son soutien financier à la Mauritanie et au Sénégal, Bouamatou appuie l’effort international contre la pandémie du coronavirus en Afrique. Un continent qui compte ce mercredi 15 avril 2020, plus de 16 060 cas de contaminations, dont 851 décès. Craignant le pire pour cette région du monde à cause d’un faisceau de facteurs (pauvreté, précarité, défaillance des systèmes de santé, comorbidité, etc.) la communauté internationale multiplie les aides financières, ces dernières semaines. La Banque Mondiale et le FMI ont notamment déployé des plans de sauvetage économiques pour l’Afrique et repoussé les échéances de remboursement des dettes. Lundi 13 avril, le FMI a même approuvé un allégement de la dette immédiat pour 25 pays dont 19 africains. Mais la Mauritanie et le Sénégal ne font pas partie des bénéficiaires.