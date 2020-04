Réponse à une question écrite – Opération Barkhane contre le terrorisme islamiste au Sahel et soutien européen

Réponse donnée par le Haut Représentant /Vice-Président Borrell (23.4.2020)

Malgré un soutien politique et financier massif de l’Union européenne, avec un engagement de plus de 4,5 milliards d’euros sur la période 2014-2020 et la mobilisation de trois missions au titre de la Politique de Sécurité et de Défense Commune, la crise au Sahel se détériore.

Afin de s’y adapter, l’UE a ajusté son action au Sahel comme cela a été réaffirmé à l’occasion du Conseil des Affaires étrangères du 20 janvier 2020. Cette réponse européenne repose sur deux principes:

La réaffirmation du rôle central des Etats du G5 Sahel et leur accompagnement en ce sens dans la réponse durable aux causes multiples de cette crise. A cet égard, les engagements pris par les Chefs d’Etat lors du Sommet G5 Sahel à Nouakchott le 25 février sont encourageants en matière de retour de l’Etat et des services dans les zones dites fragiles.

Une mobilisation de l’UE et des Etats membres renforcée et plus intégrée en faveur de la stabilisation de la région. La réponse militaire est importante sans être suffisante. La décision prise par les Etats membres de confier à la mission EUTM Mali un nouveau mandat plus robuste et étendu aux pays limitrophes, illustre cette volonté collective de l’UE d’agir plus et mieux au Sahel. Cet engagement contribue aussi à la mise en œuvre du Partenariat pour la Sécurité et la Stabilité au Sahel, présenté par la France et l’Allemagne dans le cadre du G7 et à celle de la Coalition pour le Sahel issue du Sommet de Pau en janvier dernier.

Le BREXIT n’a à ce stade aucune incidence négative sur l’engagement de l’Union au Sahel : le Royaume Uni est sur le point d’envoyer des troupes au sein de la Minusma, qui viendront compléter le détachement déjà présent dans la Force Barkhane. Pour le moment, les éléments britanniques détachés au sein de la mission EUTM Mali restent dans la mission. Quant à l’UE, sa mobilisation renforcée et renouvelée dans la région, à travers une approche intégrée, est déjà une réalité comme le montre la prolongation du mandat d’EUTM Mali et son extension auprès des autres pays du G5 Sahel.