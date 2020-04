Coronavirus : Les principales mesures préventives prises dans le monde

Voici l’actualité des principales mesures prises, dans le monde, pour lutter contre la propagation du Covid-19 :

Marrakech: Trois coopératives obtiennent le certificat de conformité pour la production des masques de protection.

La CNOPS digitalise les demandes de prise en charge des séances de dialyse. Masen contribue à hauteur de 20 MDH au Fonds spécial de solidarité.

Marrakech-Safi: Lancement d’une étude post Covid-19 pour la préservation et la relance de l’économie et de l’investissement dans la région. La Société marocaine des tabacs contribue à hauteur de 21,3 MDH au Fonds spécial. Lancement de « Fdar.ma », une plateforme e-commerce solidaire avec pour objectif d’aider les commerçants à poursuivre leurs activités et d’encourager les consommateurs à subvenir aux besoins de leurs familles tout en restant chez eux. Des unités mobiles distribuent les aides financières décidées par l’État à Al Haouz, Oulad Sghir (Settat), commune El Merbouh (Province d’El Kelaâ des Sraghna) et Commune de M’Fassis (Province de Khouribga). Campagne de sensibilisation sur l’élimination saine des masques de protection. Des aides financières d’un montant global de 196.000 dirhams allouées aux membres de la famille de la résistance et de l’armée de libération et leurs ayants droits relevant de la région de l’Oriental. Poursuite à Oualili de l’opération de distribution des aides financières. Les masques en tissu non tissé désormais disponibles dans les pharmacies. La Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité de Marrakech (RADEEMA) instaure des mesures préventives pour assurer la continuité des services et limiter au strict minimum les déplacements des clients à ses agences. La Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité des provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ) met en place un dispositif pour augmenter la sensibilisation et protéger les employés et les clients. Le Conseil régional de Guelmim-Oued Noun débloque 10 MDH pour aider les catégories défavorisées. Des tests de dépistage du coronavirus dans les différents établissements pénitentiaires. Errachidia : les non-ramedistes reçoivent les aides du Fonds spécial de gestion du nouveau Coronavirus.

Pologne Les écoles resteront fermées jusqu’au 24 mai:

USA Aide publique à plusieurs journaux et entreprises de presse locales en difficulté. Trump signe un nouveau plan d’aide d’environ 500 milliards de dollars, destiné à soutenir les petites entreprises et les hôpitaux. Yémen Le cessez-le-feu prolongé d’un mois.

OMS: Lancement d’un « accélérateur mondial » de la recherche pour la production de vaccins contre Covid-19. Mauritanie Toutes les facilités accordées aux routiers marocains pour approvisionner le marché mauritanien dans de bonnes conditions.

Gabon: Le gouvernement sollicite l’approbation du parlement pour la prorogation de l’état d’urgence.

Côte d’Ivoire: Le couvre-feu prorogé jusqu’au 8 mai.

Belgique Levée progressive du confinement à partir du 4 mai.

FMI: Prêt de 130 millions de dollars du FMI à la Mauritanie pour faire face au Covid-19.

Paraguay: Le Paraguay entame le 4 mai la première phase de la « quarantaine intelligente ».

Mozambique: Le FMI accorde une aide de 309 millions de dollars au Mozambique.

France: Déconfinement: 64% des Français n’enverront pas leurs enfants en classe Doc.

challenge.ma