Le Président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, Président en exercice du G5-Sahel, a présidé, ce lundi à partir de Nouakchott la téléconférence au sommet des pays de ce groupe.

Cette téléconférence vise à préparer le Sommet extraordinaire prévu demain à Bruxelles entre l’Union Européenne et le G5-Sahel, à travers une meilleure coordination et des concertations plus efficaces afin de mobiliser tout l’appui nécessaire au programme prioritaire des pays du groupe fondé sur l’étroite corrélation entre la sécurité et le développement..



Dans leur volonté de faire face aux défis sécuritaires et économiques, les pays du G5-Sahel s’attèlent à mobiliser tous les moyens, notamment à attirer l’investissement étranger pour assurer le développement économique, la construction d’infrastructures et résorber le chômage.

En plus des dossiers sécuritaire et économique qui dominent les travaux de cette téléconférence, figurent ceux de l’intégration régionale et de la nécessité pour les pays du G5-Sahel d’entrevoir la mise en œuvre d’une diplomatie active au service de la paix, du développement économique et d’une fidélisation des partenaires techniques et financiers du Groupe en faveur de projets de développement fiables dans la région sahélienne.

Au cours de la présente rencontre à distance, le Président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a passé en revue avec ses homologues les principaux défis auxquels font face les pays du Groupe, soulignant la nécessité de préserver les acquis accomplis grâce aux actions qui intègrent à la fois la dimension sécuritaire et la dimension développement. Les Présidents des pays du G5-Sahel ont également évoqué les conséquences de la pandémie du covid-19, notamment ses impacts négatifs sur les aspects sécuritaires et sur la stabilité et le développement, mettant l’accent sur l’impératif d’intensification des efforts pour faire face à ce fléau.

Les dirigeants du G5-Sahel ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leur action commune contre l’extrémisme violent et les menaces terroristes dans la région.

Il convient de rappeler qu’outre la Mauritanie, le Groupe du G5 Sahel regroupe le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad.