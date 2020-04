La deuxième édition de la série de webinaires de l’UNESCO vise à échanger des expériences et compétences sur les mesures à prendre pour faire face à la crise du COVID-19 aux niveaux mondial et local. L’accent sera mis sur les dimensions sociales de l’objectif des Nations Unies de « ne laisser personne pour compte » et sur les mesures qui ont été prises pour lutter contre les incidents croissants de racisme et de discrimination.

Le webinaire s’adresse aux responsables politiques et parties prenantes aux niveaux national/local, aux organisations internationales et régionales, aux universitaires, aux étudiant.e.s et aux ONG. Parmi les intervenant.e.s figurent des expert.e.s mondiaux et des autorités municipales de la Coalition internationale des villes inclusives et durables – ICCAR de l’UNESCO. Les présentations porteront sur les actions de solidarité et d’assistance aux populations vulnérables menées par les villes et discuteront de la manière dont l’ICCAR et d’autres réseaux et acteurs des villes pourraient agir en tant que plate-forme cruciale pendant cette période difficile.

Intervenant.e.s

• Fatimetou Abdel Malick (Présidente du Conseil régional de Nouakchott, ancienne maire de Tevragh-Zeina, Mauritanie)

• Bashkim Iseni (Délégué à l’intégration de la ville de Lausanne, chef du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI), Suisse)

• Carole Reynaud-Paligot (Historienne et sociologue, Université de Bourgogne et Université Panthéon-Sorbonne, France)

• Jonas Bochet (Directeur de l’Institut international des droits de l’homme et de la paix (IDHP), France)