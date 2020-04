© Copyright : DR

Kiosque360. Alors qu’elles étaient suspendues à cause de la pandémie, les exportations de pomme de terre et d’oignon vers l’Afrique de l’Ouest reprennent pour les exportateurs marocains.

C’est un ouf de soulagement pour les exportateurs de pomme de terre et d’oignon. En effet, ces exportations, suspendues par crainte d’une pénurie sur le marché national, ont repris vers le marché ouest-africain, notamment à travers la zone frontalière de Guergarat, nous apprend Les Inspirations Eco dans sa livraison du jour.

Contrairement à la campagne précédente qui a été marquée par une pénurie doublée d’une flambée des prix, surtout pour l’oignon, les besoins du marché national sont largement couverts cette année, précise le quotidien qui ajoute que le stock actuel de pomme de terre et la production prévue pour le reste de l’année sont estimés à plus de deux millions de tonnes. De même, en ce qui concerne l’oignon, les besoins sont couverts grâce à une production avoisinant les 900.000 tonnes, principalement constituée par l’oignon vert. On apprend que, pour la période de juillet-décembre, les besoins sont couverts par la production des cultures installées au printemps et en été dans les périmètres irrigués et que les volumes des productions prévisionnelles, qui seront disponibles durant cette période, s’élèvent à 1 million de tonnes pour la pomme de terre et à 520.000 tonnes pour l’oignon.

Les Inspirations Eco souligne aussi que, parallèlement à cette reprise de l’export, un espace aménagé et équipé a été consacré aux camionneurs marocains au nord de Nouakchott, sur la route de Nouadhibou. Soulignons que cette nouvelle station, que les autorités mauritaniennes ont mise en place au profit des routiers marocains, est dédiée aux déchargements des marchandises destinées au marché mauritanien. L’amélioration des conditions de déchargement et de stationnement évitera d’ailleurs l’encombrement du marché de fruits et légumes situé à Nouakchott.

Les Inspirations Eco indique que, selon le ministère mauritanien du Commerce et du tourisme, cette zone a été ouverte aux camionneurs marocains dans le cadre des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus, mais aussi pour offrir aux transporteurs marocains toutes les facilités requises pour assurer, dans de bonnes conditions, l’approvisionnement du marché local en marchandises et en denrées alimentaires.

Par Ismail Benbaba

le360.ma