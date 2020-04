En avant toute pour les séquestrés sahraouis de Tindouf !

Depuis quelque temps il a été observé une importante évasion de Sahraouis séquestrés dans les camps de la mort situé à Tindouf en territoire algérien vers la Mauritanie en raison d’une forte pandémie au Coronavirus (COVID-19) qui y sévit.

Selon certaines informations, près de 2000 véhicules ont quitté les camps des séquestrés sahraouis de Tindouf et ont pris la direction du Nord de Mauritanie à destination des Wilayas de Tiris Zemmour et Adrar avant de pouvoir rejoindre la Wilaya de Dakhlet Nouadhibou.

Cet exode massif de sahraouis des camps sahraouis de la honte de Tindouf inquiète au plus haut point les responsables mauritaniens qui tentent d’empêcher l’entrée des réfugiés sur son territoire en raison du risque de propagation du COVID-19.

Cette migration massive est à mettre en lien avec la création d’un mouvement d’opposition au polisario, dont la direction est de plus en plus atomisée. Ce dit mouvement, composé de plus d’une centaine d’actuels ou d’anciens pontes polisariens, d’étudiants et de militants des Droits de l’Homme, a décidé de se constituer en mouvement politique sous le de « Mouvement Sahraoui pour la Paix (MSP) ».

Ce mouvement considéré par les dirigeants polisariens comme une menace est aujourd’hui pourchasser et persécuter par les miliciens polisariens et ses indicateurs. C’est pourquoi, nombre d’entre eux ont pris la décision de fuir les camps des séquestrés sahraouis de la honte de Tindouf vers des cieux plus cléments, en bravant tous les dangers.

Mais, Nouakchott a fermé ses frontières avec Alger devant la circulation des biens et des personnes. Une mesure prise pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Mais cette décision a sérieusement aggravé les conditions de vie, déjà mal en point, de la population des camps sahraouis de la mort sis à Tindouf.

A rappeler que la majorité des personnes arrêtées par l’armée mauritanienne ont soit des attaches familiales à Zouerate ou même des passeports mauritaniens.

En conclusion, le polisario est constitué d’éléments non marocains et de traîtres à la Nation marocaine à la solde des responsables algériens et c’est ce que cet exode vient de confirmer haut et fort.

Aussi, il est fortement demandé aux autorités algériennes de bien vouloir s’occuper de ses affaires intérieures au lieu de mettre son Nif (nez) sur les autres pays, dont le Maroc. Une Algérie qui a un taux très élevé de cas de COVID-19 et de décès liés à cette pandémie.

D’autant plus, que les revenus liés aux hydrocarbures font même rire les oiseaux et que de ce fait le peuple algérien est en manque de tout en ce mois de Sacré de Ramadan. Même la viande rouge et blanche viennent de l’étranger ainsi que les fruits et légumes. Pauvres algériens dans l’obligation de se sustenter via l’étranger et ce, à des prix dépassant l’entendement humain !

Il est fortement recommandé aux dirigeants de l’Algérie et à leurs pantins polisariens mais également aux autorités françaises de visionner, ceci :« 77 fois moins de morts au Maroc qu’en France » sur youtube. Honte aux responsables français !

Farid Mnebhi.